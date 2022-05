Pėsčiąją sužalojęs Ramūnas Rudokas išsisuko su bauda: turės sumokėti padarytą žalą

Aktorius išgirdo teismo verdiktą. Pasak teismo atstovo žiniasklaidai, Ramūnas Rudokas atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės pagal 1 metų laidavimo sutartį.

„Ramūnui Rudokui skirta sumokėti 1000 eurų sumą. Galimybė vairuoti nebuvo atimta. Šis sprendimas yra priimtas todėl, kad jis yra charakterizuojamas kaip teigiama asmenybė, neturi jokių administracinių nuobaudų“, – sakė teismo atstovas.

Pasak teismo atstovo, nusikaltimas buvo padarytas dėl neatsargumo, o prieš teismo procesą buvo susitaikyta su nukentėjusiaja.

Nuosprendis nėra galutinis ir gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui. Prokuratūra siūlė kaltinamajam tokią pat bausmę, kaip ir skyrė teismas, tačiau prašė taikyti ir teisės vairuoti pusantrų metų atėmimą.

REKLAMA

Primename, kad žinomas televizijos aktorius kaltinamas, kad pernai gruodžio 8 dienos pavakarę, apie 17.30 val., Vilniaus centre vairuodamas automobilį „Subaru“ suko į kairę Olimpiečių ir Rinktinės gatvių sankryžoje, kur nepraleido pėsčiosios Irinos B., partrenkė ir sunkiai sužalojo – moteriai lūžo kaulai. Bylos duomenimis, vairuotojui tuo metu degė žalias šviesoforo signalas, pėsčiajai taip pat degė žalia šviesa.

„Taip suprantu (kuo kaltinamas – BNS), prisipažįstu visiškai“, – teismui sakė R. Rudokas.

55 metų vyras graudinosi teismui pasakodamas apie avariją, prašė neatimti iš jo teisės vairuoti, nes tokiu atveju gali sumenkti šeimos pajamos, sunku būtų rūpintis Rokiškio rajone gyvenančia garbaus amžiaus mama ir savo mažamečiais vaikais.

„50 tūkstančių kilometrų per metus pravažiuojam, automobilis yra mūsų šeimos turtas ir išlaikymas, mūsų vaikų išlaikymas“, – stovėdamas prieš teisėją Iloną Mateikienę ašaras šluostėsi R. Rudokas.

REKLAMA

REKLAMA

Ramūnas Rudokas – teisme: kaltinamas sunkiu pėsčiosios sužalojimu (4 nuotr.) Ramūnas Rudokas – teisme: kaltinamas sunkiu pėsčiosios sužalojimu (Fotobankas) Ramūnas Rudokas – teisme: kaltinamas sunkiu pėsčiosios sužalojimu (Fotobankas) Ramūnas Rudokas – teisme: kaltinamas sunkiu pėsčiosios sužalojimu (Fotobankas) Ramūnas Rudokas – teisme: kaltinamas sunkiu pėsčiosios sužalojimu (Fotobankas)

(4 nuotr.) FOTOGALERIJA. Ramūnas Rudokas – teisme: kaltinamas sunkiu pėsčiosios sužalojimu

Prokuratūra siūlo kaltinamąjį atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą ir pusantrų metų atimti teisę vairuoti, įpareigoti sumokėti 1 tūkst. eurų įmoką į Nukentėjusiųjų nuo nusikaltimų fondą.

„Minėtą dieną vairuodamas nebuvau nei išsiblaškęs nei pavargęs – buvau puikios formos, po sporto klubo, aišku, neapsvaigęs nuo nieko. Ypatingai atsargiai vairavau, sustojau, praleidau visas įmanomas mašinas iš priekio važiuojančias. Visada stebiu pėsčiųjų perėją. Aš ramiai ėmiau sukti link tilto, nesuprantu, nei iš kur, nei kaip Irina atsidūrė perėjoje“, – apie avariją teismui pasakojo R. Rudokas.

Vis dėlto jis teigė, kad nėra jokio pateisinimo tam, ką padarė. „Tai buvo taip netikėta... suspėjau laiku sureaguoti, ji atsitrenkė į mašiną ir parkrito ir, matyt, krentant sužalojimai atsirado. Ačiū Dievui, kad ji sveika ir gyva“, – sakė R. Rudokas.

REKLAMA

REKLAMA

R. Rudokas vairavo blaivus, paskelbė prokuroras Linas Gružas. „Jo negalima pavadinti sistemingu Kelių eismo taisyklių pažeidėju, įvykio dieną neturėjo galiojančių Kelių eismo taisyklių pažeidimų“, – sakė prokuroras.

Tačiau jis atkreipė dėmesį, kad pėsčioji buvo partrenkta pėsčiųjų perėjoje – vietoje, kur ji turi jaustis saugiai. Prokuroras pripažino, kad teisės vairuoti atėmimas apsunkintų kaltinamojo asmeninį gyvenimą, tačiau „yra nusikaltimas ir yra bausmė, visuomenės interesai turi prioritetą“.

Kaltintojas pripažino, kad egzistuoja visos sąlygos atleisti R. Rudoką nuo baudžiamosios atsakomybės – jis pirmą kartą kaltinamas, nebuvo teistas, anksčiau buvo atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės, dėl to teisinės pasekmės pasibaigusios. Be to, R. Rudokas išgyvena, rodo gailestį, jis su nukentėjusiąja susitaikė, atlygino žalą, ji jam nereiškia jokių pretenzijų. Nukentėjusioji nedalyvavo teismo posėdyje, nors jai apie jį buvo pranešta.

„Galima manyti tikrai, kad R. Rudoko asmenybė ne ta, kad darytų tyčines veikas“, – mano prokuroras.

REKLAMA

REKLAMA

„Prisiimu visas įmanomas atsakomybes už įvykį, už sukeltą skausmą ir neigiamas emocijas šeimai. Turėjau rodyti teigiamą pavyzdį visuomenei ir žiūrovams, niekas nėra apsaugotas nuo situacijos, į kurią aš pakliuvau. Linkiu likti visiems ir sau dar labiau dėmesingesniems, kreipti dėmesį į aplinkinius, prižadu klausyti laiduotojos mylimos žmonos Justinos“, – tardamas paskutinį žodį kalbėjo R. Rudokas.

Kaltinamojo sutuoktinė Justina Rudokė teisėjos prašė perduoti vyrą jos atsakomybei. „Visus penkerius metus mes kartu, jis daug kalbėjo, kodėl taip atsitiko. Aš manau, kad galiu garantuoti, kad tokių pažeidimų nepadarys. Kai susipažinom, buvo karštakošis, padariau žmogų. Dabar jis yra geras, idealus tėvas, lanko tėvus. Vaikai, aš ir šeima jam svarbiausia. Ji visą laiką priima mano nuomonę, manau, kad darau teigiamą įtaką“, – per posėdį kalbėjo J. Rudokė.

Moteris teigia niekada nebuvusi teista ar bausta administracine tvarka, moteris studijuoja dviejose aukštosiose mokyklose, dirba. Pasak moters, jos alga yra nedidelė, šeima moka paskolą bankui. R. Rudokas labai prašė teisėjos neatimti iš jo teisės vairuoti, nes „šeimą ištiks katastrofa“. „Neturėsim pajamų, paskola, vaikų išlaidos. Aš pasižadu būtų daug geresnis vairuotojas nei buvau.

Gal kažkokiu būdu įsiterpti į visuomenės gyvenimą, negerai padariau – turiu atidirbti, padaryti kažką gero“, – kalbėjo jis. Televizijos laidas kuriančioje įmonėje „Videometra“ dirbantis aktorius teigia per metus dalyvaujantis 3-4 serialų kūrime, netekęs vairuotojo pažymėjimo, prarastų daug darbo galimybių, gali būti pažemintos pareigos, prarastų pelningesnį uždarbį. Nuosprendį avarijos byloje teismas skelbs gegužės 16 dieną.