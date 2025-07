Paviešinta nuotrauka užminė mįslę apie Donaldo Trumpo sveikatą: pastebėjo akyliausi

Ypač daug dėmesio sulaukė žymės ar žaizdos ant jo dešinės rankos, kurios paskatino įvairias spekuliacijas – nuo galimų gydymo procedūrų iki sužalojimų ar kraujotakos sutrikimų, skelbė hindustantimes.com.

Vieši asmenys, ypač politikai, dažnai tampa padidinto dėmesio objektais, o vizualiniai ženklai jų išvaizdoje (tokie kaip patinimas, randai, nestabilus ėjimas ir pan.) neretai tampa prielaidų pagrindu, net jei tai gali būti paaiškinama gana paprastai – pavyzdžiui, trauma, uždegimu ar net ilgu stovėjimu.

Kol nėra oficialaus gydytojų pareiškimo ar paties D.Trumpo paaiškinimo, šios spekuliacijos lieka tik prielaidomis. Tačiau jos neabejotinai prisideda prie platesnių politinių diskusijų apie prezidento fizinę ir protinę būklę.

„Patinusios kulkšnys Pasaulio futbolo čempionate. Sumušta ranka per šiandieninę spaudos konferenciją.

Ar Trumpo administracija slepia prezidento sveikatos būklę?“ – klausė internautas ir pasidalijo D. Trumpo fotografijomis.

Vienas vartotojas komentarų skiltyje rašė: „Iš pradžių žiūrėdamas į šią nuotrauką maniau, kad tai 2+ edema, bet peržiūrėjęs dar kartą, sakyčiau, kad jau 3+. Jis vaikšto susilenkęs, o sėdi taip, tarsi bandytų kompensuoti tam tikrus kvėpavimo sunkumus. Akivaizdu, kad jie slepia tikrąją jo sveikatos būklę – jie tiesiog privalo tai daryti.

MAGA ir respublikonai sukūrė Trumpo įvaizdį kaip kažkokio stebuklingai stipraus 80-mečio vyro, kurio sveikata prilygsta 40-mečio sportininko. Bet visa tai – absurdas. Jo mityba tragiška, jis neturi jokios fizinės veiklos, apie kurią būtų galima kalbėti, o jo išvaizda byloja visai ką kita. Be to, atrodo, kad jis turi tam tikrų odos sveikatos problemų, kurios taip pat vertos dėmesio.“

Kitas vartotojas pridūrė: „Jis vartoja vienus iš galingiausių prieinamų vaistų – kaip ir per COVID ligą. Bet jie negali veikti amžinai.“

Dar vienas komentatorius pastebėjo: „Panašu į vietą, kur buvo leidžiama intraveninė injekcija.“

