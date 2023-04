Paviešino nuotrauką, kurioje Alai Pugačiovai – 35-eri: sulaukė kandžių replikų

„Telegram“ kanalas „Senieji paparacai“ paskelbė Michailo Žvaneckio ir Alos Pugačiovos nuotrauką, darytą 1984 m. filmo „Atėjau ir kalbu“ filmavimo aikštelėje, rašo portalas UNIAN.

Archyvinėje nuotraukoje M. Žvaneckis ir A. Pugačiova sėdi prie stalo. Vyras, pakėlęs akis, kažką kalba, o moteris taisosi makiažą.

Verta paminėti, kad šioje nuotraukoje Ala užfiksuota dar prieš svorio metimą ir plastinę operaciją.

Gerbėjų nuomonės dėl jos išvaizdos išsiskyrė: vieni rašė, kad natūralus grožis yra daug pranašesnis už „porcelianinį“, kurį atlikėja demonstruoja dabar, o kiti tikino, kad beveik prieš 40 metų scenos primadona atrodė vyresnė, nei dabar.

„Kokia negraži visada buvo Pugačiova, net jaunystėje“, „Visi turi blogų kampų“, „Štai ji, su savo tikruoju veidu“, – komentavo socialinių tinklų vartotojai.

Per savo gyvenimą A. Pugačiova ne kartą gulėsi po plastikos chirurgo peiliu. Per vieną iš operacijų kilo komplikacijų, kurios dainininkei vos nekainavo gyvybės. Po to ji ryžosi tik natūralioms ir nekenksmingoms jauninimo procedūroms.

Kaip 73 metų dainininkei pavyksta atrodyti tokiai jaunai ir pasitempusiai, vis dar yra paslaptis. Visgi per jos pasirodymus viešumoje vis dažniau pastebimi nuo chirurginių operacijų likę randai.