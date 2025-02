Paviešino, kiek uždirba viena garsiausių „YouTube“ žvaigždžių: sumos – šešiaženklės

MrBeast, kurio tikrasis vardas Jimmy Donaldson, nuolat sulaukia milijonų peržiūrų savo vaizdo įrašuose, kuriuose rodomi iššūkiai, žaidimai ir įvairūs kuriozai, kurie įprastai baigiasi piniginiais prizais dalyviams, skelbia unilad.com.

MrBeast vaizdo įrašai sulaukia daugybės peržiūrų, dažnai gerokai viršijančių jo 363 milijonų prenumeratorių skaičių.

Nutekinta informacija, rodanti „ViewStats“ metriką nuo 2025 m. sausio 20 d. iki 2025 m. vasario 15 d., parodo, į ką šios peržiūros virsta, kai pradedame kalbėti apie dolerius.

Remiantis duomenimis, MrBeast „ YouTube Studio“ puslapyje per pastarąsias 28 dienas surinkta 2,688 mlrd. peržiūrų ir daugiau nei 162 mln. žiūrėjimo valandų.

Kai atėjo kalba apie tai, kaip tai virsta pinigais, keli „Twitter“ vartotojai buvo nustebę.

„Tai ne tiek daug, kiek maniau... ar tai tik nuo vieno vaizdo įrašo?“ – spėliojo vienas iš jų.

Kitas pridūrė: „Tiesą sakant, mažiau, nei įsivaizdavau“.

Įspūdingas MrBeast peržiūrų skaičius virto 4,2 mln. dolerių (4,01 mln. eurų), tai reikštų, kad pagrindinis MrBeast kanalas jam uždirba apie 50 mln. dolerių (47,7 mln. eurų) per metus.

MrBeast reportedly makes $82 million per year, which is more than double any other creator pic.twitter.com/YSLshRszzL