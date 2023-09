Paviešino, kaip Khloe Kardashian atrodė anksčiau: sunku patikėti

2007 metais, kai buvo parodytas pirmasis realybės šou „Kardashianų šeima“ („Keeping up with the Kardashians“) epizodas, jauniausioji dukra garsėjo tuo, kad buvo įžūli, atvira ir gerokai aukštesnė už savo seseris Kim ir Kourtney.

Šeima šmaikštavo, kad Khloe buvo „įvaikinta“, o laidoje ji atliko DNR testą, kad įrodytų, jog iš tiesų yra Kris Jenner ir Roberto Kardashiano duktė, rašo spcsassam.org.

Iki 2014 metais įžymybės firminis stilius buvo tamsiai rudi plaukai. Po metų išsiskyrusi su krepšininku Lamaru Odomu, ji debiutavo dabar jau ikoniškomis tapusiomis šviesiomis garbanomis ir pradėjo sportuoti. Khloe neįtikėtinai pasišventė sportui ir netgi pradėjo dokumentuoti savo kasdienes treniruotes „Snapchat“ ir „Instagram“ socialiniuose tinkluose, taip įkvėpdama savo sekėjus.

2015 metais ji taip pat pozavo rugpjūčio/rugsėjo mėn. žurnalo „Complex“ viršeliui – nuotrauka ypač išryškino jos stangrų pilvuką.

Ar Khloe Kardashian pasidarė plastinę operaciją? Kodėl jos veidas pasikeitė?

Atrodo, kad kas savaitę Khloe, arba KoKo, kaip ją vadina internautai, nustebina visus savo nuolat besikeičiančiu veidu, ir ji pradėjo trinti įrašų komentarus, nes žmonės vis klausinėja, kokią operaciją ji pasidarė. Kendall ir Kylie vyresnioji sesuo neseniai sukėlė pasipiktinimą socialiniuose tinkluose, kai į „Instagram“ tinklą įkėlė beveik neatpažįstamą nuotrauką, tuo išprovokuodama komentarus apie jos naująjį veidą.

Nuotrauka sukėlė diskusijų, ar aktorei buvo atlikta plastinė operacija, o Khloe netgi sarkastiškai sureagavo į gerbėjo klausimą, kodėl ji atrodo taip pasikeitusi. „Tai dėl veido persodinimo, aišku“, – atrėžė ji.

Ji pripažino, kad 2016 metais buvo pasidariusi tik laikinus užpildus, tačiau tai jai nelabai patiko, nes, pasak Khloe, ji atrodė kvailai, ir vis dar mano, kad poveikis išliko, nors tris kartus jau bandė juos „ištirpinti“.

Nauji gandai apie Khloe plastinę operaciją vėl pasklido, kai nuotraukoje su dukrele True jos veidas atrodė kitaip nei įprasta.