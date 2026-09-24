Paveikti kino: festivalis „Nepatogus kinas“ atskleidė jubiliejinę programą

„Kinas turi galią – kartais filmai neleidžia užmigti, jie išlieka mintyse, kelia klausimus, priverčia kalbėtis ar net keistis. Patys jau 20-metį esame paveikti kino, stengiamės juo įkvėpti žiūrovus, klausomės jų atsiliepimų ir pasidalinimų, tad galime paliudyti – kinas tikrai turi poveikį, – šypsosi festivalio „Nepatogus kinas“ vadovas Gediminas Andriukaitis.
„Norėdami į jubiliejinę programą įtraukti labiausiai įsiminusius filmus, neseniai klausėme savo žiūrovų, kas jiems per šiuos 20 metų labiausiai įstrigo. Kartu su filmų pavadinimais sulaukėme jautrių, labai asmeniškų prisipažinimų apie jų poveikį ir iki šiol nepaleidžiantį įspūdį. Žiūrovai mums prisipažino, kaip pamatytas filmas apvertė gyvenimą ar bent kažką pajudino viduje“, – pasakoja festivalio programos vadovė Eva Sinicaitė.
„Nepatogiame kine“ šiemet nugulė daugiau nei 50 tikrų istorijų, kurios žiūrovų patogumui buvo suskirstytos į temines programas. 20–ajame festivalyje ir vėl bus galima rasti visko – nuo kultinės dokumentikos, juoko per ašaras iki įkvepiančių ar, priešingai, kontraversiškų filmų ir jų herojų.
Istoriją keitusios istorijos
Daugybę diskusijų kėlęs sovietų paliktas Bronzinis kareivis Talino širdyje, lytinės tranzicijos kelionė, į milijonieriaus sodą plukdomi šimtamečiai medžiai, seksualinė revoliucija islame, Amazonės džiunglių 3D garso takelis – didžiausią įspūdį žiūrovams palikusios anksčiau „Nepatogaus kino“ papasakotos istorijos festivalio gerbėjų pageidavimu buvo surinktos programoje „20 metų nepatogaus kino“.
Festivalis į ekranus šiemet sugrąžins ir paties kino istoriją keitusius filmus: geriausia XXI a. dokumentika kritikų pripažintą „Žudymo aktą“ („The Act of Killing“), vienu svarbiausių Palestinos okupacijos liudijimu tapusį asmenišką ūkininko dienoraštį „5 sudaužytos kameros“ („5 Broken Cameras“) ir pirmąkart Lietuvos kino teatruose pasirodysiantį kultinį pasakojimą apie 9-ojo dešimtmečio Niujorko ballroom kultūrą „Paryžius dega“ („Paris is Burning“).
Lietuvių kūrėjai ir žiūrovų favoritai
Milijonai žiūrovų, įspūdingi festivalių sąrašai ir publikos apdovanojimai – programoje „Žiūrovų favoritai“ bus pristatyti filmai, pelnę ne tik tarptautinių kino festivalių pripažinimą, bet ir žmonių simpatijas. Nuo ekscentriškos stebėjimo komedijos apie… betoną iki meilės įkvėptos kelionės dviračiu nuo Indijos iki Švedijos ar išskirtinės 360° patirties planetariume keliaujant po Tarptautinę kosminę stotį – ši programa bus tiršta patirčių.
„Nepatogus kinas“ taip pat kvies švęsti lietuvių kino kūrėjus ir jų indėlį į kovą už žmogaus teises – bus parodyti net 8 ilgo ir trumpo metro filmai. Lietuviai sukūrė dokumentiką apie R. Europos Nelsonu Mandela vadinamą Alesį Bialiackį, taip pat prisijungė prie lenkų kolegų pasakojimui apie migrantų krizę pasienyje su Baltarusija. Savo istorijas pasakos ir jaunoji karta – festivalį pirmą kartą papildys studentų trumpametražių filmų konkursinė programa.
Artumo ir tapatybės paieškos
Vienišumo epidemija plinta: Japonijoje įkuriama Vienatvės ministro pareigybė, dirbtinio intelekto meilė kai kam tampa patogesnė nei žmogaus, supratimo ieškoma vyrų savitarpio pagalbos stovyklose, o kažkas tiesiog svajoja būti „normalus“ ir nusipirkti „Honda Civic“. Apie šias labai skirtingas artumo paieškas pasakos programos „Ryšiai“ filmai.
O programa „Veidai“ klaus, iš ko susideda žmogaus tapatybė? 11 metų namuose slėpta translytė Adelina, automato iš rankų nepaleidžiantis talibano kovotojas Samimas, į pensiją tuoj išeisiantis Atėnų taksi vairuotojas Giorgosas ir kiti herojai mėgina įsiklausyti į save – jie balansuoja tarp svajonių ir aplinkos lūkesčių, valios ir atsitiktinumų, laisvės siekio ir pareigos jausmo. Pažindinamiesi su pasauliu, tapatybės ieškos ir jaunieji žiūrovai – specialiai jiems kruopščiai atrinkti filmai nugulė tradicinėje festivalio programoje „Filmai, padedantys augti“.
Karų ir stichijų realybė
Besitęsiant karui Ukrainoje, programa „Mėlyna geltona“ festivalyje, deja, kol kas yra tapusi kasmetine. Joje – prieš kasdienybės baisumus humoru kovojančios karo medikės ir sąmokslo teorijų persisotinusių Putino gerbėjų kelionė į pafrontę. Dar daugiau liudijimų iš kitos liepsnojančios zonos nugulė programoje „Palestinos žemė“: visko mačiusius JAV gydytojus šokiruoja situacija Gazoje, o patys palestiniečiai fiksuoja realybę ir net pasitelkia humorą kalbėti apie tai, kas nepakeliama.
Ekstremalėjant oro sąlygoms, stichijos ima formuoti būdus, kuriais gyvename ir sugyvename: alinantis +50° C karštis, tarp turistų migruojantis baltasis lokys, poetiškas žvilgsnis į Islandijos ledynus – programos „Stichijos“ filmų kūrėjai fiksuoja vykstančią kaitą ir bandymus prisitaikyti. Beje, objektyvia tikrove tiki ne visi – post-tiesos laikais savo „tiesas“ transliuoja bet kas: influenceriai, algoritmai, DI klastotės, tačiau programos „Tiesos“ filmų herojai – žurnalistai, mokslininkai, aktyvistai – nepavargsta atskleidinėti tikrąją realybę.
Apie „Nepatogų kiną“
„Nepatogus kinas“ – nuo 2007 m. kasmet vykstantis tarptautinis žmogaus teisių dokumentinių filmų festivalis, kuriame filmų ir renginių programa kuria erdvę skleistis žmogaus teisių, politikos, socialinės atsakomybės, tvarumo temoms, rengiami patyriminiai seansai, pokalbiai su filmų kūrėjais, herojais, žmogaus teisių aktyvistais ir ekspertais. Vieni pagrindinių festivalio rėmėjų – Lietuvos kino centras, Vilniaus miesto savivaldybė, ES programa „Kūrybiška Europa“ MEDIA, Užsienio reikalų ministerija ir Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo programa „LT Partnerships“.
Straipsnį parengė: VšĮ, Nepatogus kinas.
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