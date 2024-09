Paulius Stalionis – apie karjeros pradžią kaimuose, meilę iš pirmo žvilgsnio ir širdyje glūdinčią svajonę

Kaip sakė su naujienų portalu tv3.lt kalbėjęs P. Stalionis, šiandien atlikėjams pademonstruoti savo talentą yra gerokai paprasčiau – juk egzistuoja socialiniai tinklai, kuriuose gali parodyti, kas esi. „Man teko eiti ir savomis kojomis viską išvargti“, – teigė jis.

Nors profesionalią karjerą scenoje Paulius pradėjo prieš 30 metų, meilė muzikai gimė dar vaikystėje. Muzikos mokyklą lankęs jaunuolis pirmąją savo dainą parašė būdamas 11-os. „Na, žinoma, kokia ten daina, juk tuo metu mokėjau groti gitara tik du akordus. Kai išmokau daugiau, tuomet pasipylė ir dainos“, – prisiminė P. Stalionis.

Pirmąjį hitą sukūrė vos 13-os

Pasipylė taip, kad Pauliumi susidomėjo ir „Dinamikos“ vadovas Gintautas Brokas. Pasirodo, pirmąjį legendinės grupės hitą „Aš atnešiu“, kurį iki šiol žino kone visa Lietuva, dar būdamas paauglys sukūrė P. Stalionis.

„Pats negaliu patikėti, kad būdamas vos 13-os sukūriau dainą, kuri skamba jau 30 metų. Visi mano tekstai gimsta taip, kad aš nė neprisimenu, kaip tai nutinka. Taip buvo ir su šia – tikėtina, kad parašiau ją labai paprastai, turbūt užtrukau iki 20 minučių“, – pasakojo dainų tekstų autorius.

Vien Kučinskui parašė 45 dainas

Pusmetį grojęs ir kūręs „Dinamikoje“, jaunuolis nusprendė norintis suburti savo grupę. Taip gimė kelerius metus gyvavusi, tris albumus išleidusi grupė „Legenda“. Vėliau P. Stalionio muzikinę veiklą pakeitė režisūros studijos, tačiau meilė muzikai nugalėjo – jis sugrįžo ir ėmė rašyti dainas kitiems atlikėjams.

„Šiandien jau yra apie 60 atlikėjų, kuriems esu parašęs dainas. Viskas prasidėjo nuo Edmundo Kučinsko, jam daugiausiai ir sukūriau – apie 45 tekstus, 35 iš jų tikrai išvydo dienos šviesą. Mano tekstai skamba ir Irmos Jurgelevičiūtės, Ingos Valinskienės, Stanislavo Stavickio-Stano, Romo Dambrausko, grupių „Man-go“, „Bernužėliai“, „Šeškės“, „Patruliai“, „DAR“ repertuaruose.

Pastaruoju metu nemažai kūriau ir Natalijai Bunkei, kai kurios dainos tapo stipriais hitais. Šiuo metu dirbame kartu su Arvydu Martinėnu-Vudžiu, jis kuria muziką, o aš tekstus“, – dalijosi jis.

Solinę karjerą pradėjo kaimuose

Visgi daugiausiai tekstų Paulius yra parašęs pats sau. Kaip pasakojo pašnekovas, 2006 m. panoręs pradėti solinę karjerą, neturėdamas pažinčių nei radijuje, nei televizijoje, P. Stalionis su savo didžiausiu turtu – pluoštu parašytų dainų – nusprendė keliauti per kaimus ir parodyti, ką sugeba.

„Važiuodavau per kultūros centrus, tačiau prieš 18 metų kaimai atrodė labai vargiai. Įsivaizduokite, atvyksti dainuoti žiemą į salę, kurioje yra keli laipsniai šilumos. Tie 25-30 susirinkusių žmonių sėdi su striukėmis, o tu stovi ant scenos su kostiumu ir pusantros valandos turi atidirbti.

Prisimenu, kaip kartą vienoje kaimo scenoje man už nugaros nukrito apie 50 metalinių kėdžių. Kur aš tik nesu koncertavęs, sunku net pasakoti! Mano pradžia buvo labai sudėtinga, bet juk turėjau kažkaip parodyti save žmonėms“, – teigė dainininkas.

Ambicingo jaunuolio pastangos nenuėjo veltui – jį pastebėjo humoro grupė „Ambrozija“ ir pakvietė kartu važiuoti per Lietuvą. Pasak Pauliaus, tai buvo didelis lūžio taškas jo karjeroje.

„Jie turėjo savo programą, o aš buvau muzikinis intarpas per pertraukas. Nors tuo metu mane jau parodydavo ir televizija, nepajutau tokio didelio efekto, kaip du kartus su „Ambrozija“ pravažiavęs per Lietuvą. Visada būdavo pilnos salės, mane pamatydavo nebe 30, o 500 žiūrovų.

Per visą turą su mano kūryba susipažino turbūt daugiau nei 30 tūkst. žmonių, už ką esu „Ambrozijai“ labai dėkingas. Po to aš pats pradėjau važiuoti per Lietuvą. Pajutau, kad ir vienas galiu drąsiai tai daryti“, – sakė P. Stalionis.

Pragyvena iš muzikos

Šiandien Paulius su tokiais savo hitais kaip „Vakarai ilgi“, „Aš atnešiu tau saulę“, „Kiemo karalienė“ bei daugeliu kitų ir toliau džiugina gerbėjų širdis – vien vasarą turėjo 50 koncertų.

„Niekada nesigyriau, kad mano koncertuose būna pilnos salės, bet pastaruoju metu jos tikrai pasidarė apypilnės. Kol kas ir toliau pavyksta pragyventi iš muzikos – jau kokius aštuonerius metus oriai tai darau, nereikia per daug galvoti apie ateitį“, – tikino kūrėjas.

Tiesa, P. Stalionis ne tik koncertuoja kaip solistas, bet ir toliau kuria dainas kitiems. Vyras sako, kad rašyti dainą sau ir atlikėjams yra du skirtingi dalykai. Juk rašant užsakovams tenka prisitaikyti prie jų pageidavimų, kurie kartais tampa tikru iššūkiu.

„Vieni nori, kad dainos tekstas būtų prasmingas, kitiems svarbiausia, kad visi lengvai suprastų. Kartais sukuriu tekstą ir atrodo, kad viskas gavosi super gerai, bet galiausiai užsakovas pareiškia, kad daina per gili, nori subanalinti. Kadangi toks mano darbas, taip ir padarau.

Kartą netgi gavau užsakymą sukurti serialui labai žemo lygio tekstą. Man pavyko, bet buvo be galo sunku, net neleidau prie šio darbo viešinti savo pavardės, – juokėsi P. Stalionis. – Bet kokiu atveju, visa kūryba remiasi asmeniniais išgyvenimais, net neįsivaizduoju, kaip kitaip galima parašyti gražų tekstą.

Tik kai kuriu sau, mano širdyje tarsi atsiveria banga, kuri ima ir išsilieja. O kuriant kitiems yra tam tikri stabdžiai – juk negali rašyti filosofijų grupei, kuri dainuoja visišką popsą.“

Pasiteiravus, ar galėtų išskirti kelis parašytus kūrinius, kuriais didžiuojasi labiausiai, P. Stalionis greitai surado atsakymą: „Ovidijui Vyšniauskui parašiau tik vieną tekstą „Tik negesink šviesos“, bet man tai – viena stipriausių dainų. Taip pat ir E. Kučinskui sukurta „Kai manęs nebebus“, mano paties atliekama „Aš tavimi tikiu“.

Iš linksmesnio repertuaro labai džiaugiuosi grupei „Bernužėliai“ sukurtu tekstu „Mūsų kaime kaktusai nežydi“. Manau, kad labai pavykusi daina yra ir „Mano širdis vanduo“, sukurta Natalijai Bunkei.“

Kartu su žmona – jau 22 metus

P. Stalionis laimę susikūrė ir asmeniniame gyvenime – nors pirmoji santuoka iširo, su antrąja žmona Lina, dirbančia šviestuvų salono vadove, jau 22 metus eina bendro gyvenimo keliu. Prisiminęs lemtingą užėjimą į vieną Klaipėdos kavinę, Paulius sako, kad tąkart meilė jį užklupo iš pirmo žvilgsnio.

„Užsukau pavalgyti ir pamačiau ją dirbančią prie baro. Paklausiau, iki kurios valandos dirba, tačiau sugrįžęs vakare išgirdau šalia jos vyrišką balsą ir išėjau. Pagalvojau, gal vyras, nors žiedo ant rankos nemačiau. Vėliau paaiškėjo, kad tai buvo Linos pusbrolis, atvykęs parvežti namo. – juokėsi Paulius. – Po 4-5 dienų ryžausi nueiti dar kartą ir paprašiau jos telefono numerio, kurį sutiko duoti tik po pusvalandžio. Susirašėme, susitikome ir nebesiskiriame jau 22 metus.“

Išgyvena naują etapą

Pauliaus laisvalaikis – ne vien muzika, vyras mėgsta ir gerą kiną, įdomias knygas, kelis kartus per metus stengiasi pakeliauti, hobiu įvardija ir žvejybą. Tiesa, pastaruoju metu tam randa vis mažiau laiko, nes šiandien jo kasdienybėje gausu statybos darbų.

„Prieš trejus metus su žmona iš buto mieste persikėlėme į namą šalia Karklės. Šiuo metu gyvenu tokiais darbais, kad niekada gyvenime negalvojau, jog prie jų atsidursiu. Viskas prasidėjo nuo žolės sodinimo, namo įrengimo, dabar jau dedame trinkeles, tvoras. Bjaurūs darbai, bet galiausiai jie virsta į grožį“, – kalbėjo jis.

Dviejų vaikų tėtis

Tarp brangiausių žmonių P. Stalionio gyvenime – ir vaikai: iš pirmos santuokos vyras turi 25-erių sūnų, kuris žengia tėčio pėdomis ir mokosi muzikos, o su žmona Lina susilaukė dukros, savo gabumus 16-metė demonstruoja dailėje. Griežtu tėčiu Paulius savęs nevadina, tačiau tiki, kad yra šeimyniškas žmogus.

„Aš mažiausiai kišuosi bent jau į dukros auklėjimą, tačiau visada stengiuosi padėti ne tik žmonai, bet ir visai šeimai. Šiandien neturiu koncertų, tad sėdžiu ir galvoju, ką paruošti Linai vakarienei“, – sakė dviejų vaikų tėtis.

Be to, P. Stalionis yra parašęs ir savo jėgomis išleidęs tris knygas vaikams: „Pasakos, kurių niekas nepapasakos“, „Pasakos, kurių niekas nepapasakos. Nauja pradžia“ ir „Gyvoji abėcėlė“.

Turi didelę svajonę

Pokalbio pabaigoje pasidomėjus apie svajones, Paulius iškart pabrėžė, kad apie materialius dalykus nė negalvoja – jam užtenka tiek, kiek turi. Tačiau viena didelė svajonė giliai glūdi P. Stalionio širdyje.

„Būčiau labai kvailas, jei nenorėčiau surengti didelio turo per didžiausias šalies arenas. Vieniems atlikėjams pavyksta tai padaryti jauniems, o aš jau brandaus amžiaus, bet tikiu, kad vieną dieną tai įgyvendinsiu“, – šyptelėjo P. Stalionis.

Nuo spalio mėnesio prasidės koncertinis Pauliaus Stalionio turas po didžiuosius Lietuvos miestus. Juose atlikėjas pristatys naujausią savo kūrybos albumą „Makiažas“.