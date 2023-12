Paskutinį susitikimą su Dalia Teišerskyte prisiminė Eimutis Kvoščiauskas: atskleidė, ką jai pasakė

Eimutis Kvoščiauskas pasidalijo prisiminimais apie poetę Dalią Teišerskytę.

„Su Dalia susidūrėme labai gražiai, nuo vienų filmavimų, kuriuos darėme šalia jos vasarojaus namų. Per didžiulį lietų ji mus priglaudė su arbata, su kava, sušildė visą komandą. Nuo tada užsimezgė bičiulystė tiek per internetą, tiek per renginius ar pakvietimus į teatrą.

Be to, teko įskaityti radijuje jos poeziją. Labai liūdna, kad per anksti iškeliavo“, – kalbėjo Eimutis.

Jis su Dalia paskutinį kartą matėsi prieš nepilną mėnesį

„Teko susitikti viename renginyje, knygos pristatyme, ji nuostabiai atrodė, tą jai ir pasakiau, kaip visada, stilingai, gražiai apsirengusi.

Kas belieka – tik turėti tokį pavyzdį jaunai kartai ir tai pačiai mūsų kartai – koks elegantiškas, kūrybingas, turtingas savo vidumi žmogus buvo čia“, – sakė jis.

REKLAMA

REKLAMA

Paklaustas, ko žmonės galėtų pasimokyti iš D. Teišerskytės, jis teigė, jog būti drąsiems, kurti, drąsiai sakyti savo mintis ir tiesiog gyventi kiekvieną akimirką: „Dalia taip ir darė, ypač paskutiniosiomis minutėmis.“

Naujienų portalas tv3.lt primena, kad žurnalistė, poetė, Lietuvos politinė ir visuomenės veikėja Dalia Teišerskytė mirė lapkričio 27 dieną. Ji iškeliavo anapilin per savo gimtadienį, sulaukusi 79-erių.