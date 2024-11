Pasipiktino Britney Spears parduodamais papuošalais: „Panašu, kad mus laiko kvailiais“

Lapkričio pradžioje atlikėja paskelbė, kad pradeda savo papuošalų verslą. Visų pirma žvaigždė kuria aksesuarus su akmenimis ir iš natūralių metalų. Jos prekės ženklas vadinasi „B Tiny“.

Savo socialiniuose tinkluose garsenybė net spėjo pasidalyti savo gaminių, įtrauktų į pirmąją kolekciją, kadrais.

„Tai subtilūs, neįtikėtinai įvairūs ir unikalūs dirbiniai! Aš taip džiaugiuosi! Suprantu, kaip puiku būti menininke ir rodyti savo aistrą įvairiomis formomis!

Kolekciją „B Tiny“ bus galima įsigyti jau netrukus! Merginos, jums visiškai patiks!“ – tuomet rašė Spears.

Tačiau socialinių tinklų vartotojai pastebėjo, kad Britney papuošaluose yra kažkas keisto.

Paaiškėjo, kad jos gaminiai nėra tokie išskirtiniai, kaip kad pasakojo dainininkė. Internautai svetainėje „Etsy“ pamatė gaminius, kurie labai panašūs į atlikėjos papuošalus.

REKLAMA

REKLAMA

Beje, jie taip pat buvo daug pigesni – jų kaina Britney Spears parduotuvėje 143 dolerius, o kitoje parduotuvėje juos galima nusipirkti užn 122.

REKLAMA

Interneto naudotojai įtarė, kad popdiva juos apgavo ir kitų žmonių aksesuarus pardavinėja su didesniu antkainiu ir savo vardu.

„Panašu, kad Spears laiko mus kvailiais“, – internete rašė vienas gerbėjas.

Dabar Britney papuošalų įsigyti neįmanoma, atlikėja neatskleidė, kada pradės pardavinėti savo dirbinius. Ji taip pat dar nekomentavo šio incidento.

Sėkminga karjera

Britney Spears yra viena sėkmingiausių popmuzikos dainininkių istorijoje, žinoma dėl savo unikalaus stiliaus, hitų. Ji debiutavo 1999 m. su daina „...Baby One More Time“, kuri tapo tarptautiniu hitu.

REKLAMA

REKLAMA

Jos albumas „Oops! I Did It Again“ (2000 m.) įtvirtino jos, kaip popžvaigždės, statusą, o to paties pavadinimo daina tapo kultine. Spears taip pat žinoma dėl eksperimentų su stiliumi tokiuose hituose kaip „Toxic“, „Stronger“ ir „Womanizer“.

Per savo karjerą ji išleido 9 studijinius albumus, kurių dauguma tapo platininiais. Britney laikoma viena sėkmingiausių atlikėjų, visame pasaulyje pardavusi daugiau kaip 100 mln. dainų įrašų.