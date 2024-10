Pasikeitusi Markle išvaizda užminė mįslę: akys krypo į 1 detalę

Meghan Markle, kadaise savo santūriu ir neutraliu karališkuoju garderobu tarsi susiliedavusi su aplinka, neseniai vykusiame labdaros renginyje labai skyrėsi nuo ankstesnės Meghan.

Pasipuošusi drąsia, raudona dizainerės suknele gilia iškirpte, palaidais plaukais, ji neabejotinai buvo dėmesio centre, o, pasak informatorių, tai ženklas, kad jai nebesvarbu, ką žmonės galvoja, rašo mirror.co.uk.

Paaiškino, ką reiškia šie pokyčiai

Šaltinis žurnalui „OK!“ teigia, kad praėjus ketveriems metams po to, kai paliko Jungtinę Karalystę ir smėlio spalvos karališkąjį garderobą, dramatiška Meghan transformacija ant raudonojo kilimo yra jos sugrįžimo į Holivudą strategijos dalis. „Prieš susipažindama su Harry ji visada vilkėdavo ryškius akį traukiančius drabužius ir mėgaudavosi jai skiriamu dėmesiu, – sakė jis. – Ji pati prisipažino, kad tapusi karališkosios šeimos nare ji turėjo rinktis konservatyvesnius drabužius bei teigė, kad spalvų pasirinkimas taip pat buvo ribotas.“

2022 m. „Netflix“ filme „Harry and Meghan“ Sasekso kunigaikštienė, kuriai dabar 43-eji, demonstravo atidžiai apgalvotą požiūrį į madą. Jame Meghan sakė, kad paskutinę savo, kaip dirbančios karališkosios šeimos narės, savaitę prieš dvejus metus ji leido sau rengtis spalvingai po to, kai kelerius metus stengėsi neužgožti ir nesupykdyti savo naujosios karališkosios šeimos narių.

„Mano supratimu, niekada negalima dėvėti tos pačios spalvos drabužių kaip Jos Didenybė, jei vyksta oficialus renginys, – atskleidė ji. – Bet taip pat negalėjau dėvėti tos pačios spalvos kaip vyresnieji šeimos nariai. Taigi aš pagalvojau... na, kokios spalvos jie tikriausiai niekada nedėvės? Kupranugario? Smėlio spalvos? Baltos? Taigi dėvėjau daug prislopintų tonų tam, kad galėčiau tiesiog susilieti su aplinka.“

Vis dėlto, kai neseniai nutarė vėl pasipuošti 4 595 svarų sterlingų kainuojančią Carolinos Hererros suknelę, ji parodė, kad tokie nuogąstavimai jau praeityje. „Išvykus iš JK jos garderobo pasirinkimai pamažu darėsi vis drąsesni, o pastarasis pasirodymas įrodė, kad ji pagaliau išsilaisvino iš karališkosios eros ir nebenori būti siejama su ana savo gyvenimo dalimi“, – pridūrė šaltinis.

Pasak šaltinio, tiek ji, tiek Harry siekia savo karjeros tikslų, o Meghan nusprendė, kad kai dalyvaus renginiuose viena, ji bus žvaigždė. Jos laukia daugybė įdomių projektų, įskaitant naujos „Netflix“ kulinarinės laidos pristatymą – ir tai tik jos smagios ir seksualios naujos išvaizdos pradžia.

Stiliaus ekspertė Stefania Bartolomei, asmeninio stiliaus agentūros „One of A Style“ įkūrėja, sakė, kad Meghan pasirodymas ant raudonojo kilimo rodo ne tik jos nepriekaištingą skonį, bet ir pasitikėjimą savimi. „Drąsus pasirinkimas buvo ne tik mados pareiškimas, bet ir pasitikėjimo savimi, kurio reikia norint dėvėti tokį išskirtinį drabužį, atspindys, – atskleidė ji žurnalui „OK!“. – Ji ne tik išsiskyrė iš visų, bet ir spindėjo. Suknelė taip pat priminė ankstesnius jos pasirodymus viešumoje ir neabejotinai skyrėsi nuo neutralių ir konservatyvių spalvų, kuriomis ji kadaise garsėjo Jungtinėje Karalystėje.“

Dar vienas pastebimas Meghan išvaizdos pokytis buvo jos plaukai, kurie didžiąją karališkųjų metų dalį būdavo surišti į glotnų kuodą – dabar palaidi plaukai primena paplūdimio bangas.

„Palaidi plaukai byloja apie moterį, kuri ne tik jaučiasi pasitikinti savimi, bet ir yra pasirengusi priimti nerūpestingesnį ir asmeniškesnį stilių, – sakė stilistė. – Ryškios raudonos spalvos ir palaidų plaukų derinys skleidžia laisvės pojūtį, o tai reiškia, kad Meghan jaučiasi laisviau ir patogiau – visa tai labiau atitinka jos holivudines šaknis nei griežtus ankstesnio gyvenimo garderobo protokolus.“

Atrodo, kad Meghan sako pasauliui, jog yra pasirengusi judėti į priekį – pasitikinti savimi, žavinga ir laisvesnė nei bet kada anksčiau.

Meghan vyras, 40-metis Harry, eilėje renginių taip pat pasirodė vienas. Pradžioje jis vyko į Jungtinę Karalystę dalyvauti „WellChild“ apdovanojimuose, o po to išskrido į Pietų Afriką, kur dalyvavo renginiuose, susijusiuose su jo globojama labdaros organizacija „Sentebale“.

Tuo tarpu Meghan liko namuose viena su vaikais – penkerių metų princu Archie ir trejų princese Lilibet. Tačiau Los Andželo vaikų ligoninės iškilmėse ji atrodė ne tik neįtikėtinai stilinga, bet ir laiminga bei atsipalaidavusi, o tai labai skiriasi nuo daugelio nuotraukų iš karališkojo gyvenimo albumo.

„Laikas karališkojoje šeimoje ją liūdino ir privertė nerimauti, ji jautė, kad per tą laiką prarado dalį savęs ir tik dabar ją pradeda susigrąžinti, – teigė šaltinis. – Ir jai nerūpi, ką žmonės galvoja – ji per ilgai jaudinosi dėl to, ar dėvi tinkamą aprangą ir ar elgiasi tinkamai, o dabar ji tiesiog nori būti savimi. Meghan net neplanuoja grįžti prie karališkųjų pareigų, o ši suknelė rodo, kad ji atsiriboja nuo karališkosios šeimos ir visko, kuo ji anksčiau buvo.“