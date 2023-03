Paris Hilton paviešino neseniai gimusio kūdikio nuotrauką: atskleidė, kodėl ilgai slėpė žinią nuo šeimos

Aktorė ir dainininkė Paris Hilton (42 m.) praėjus vos kelioms savaitėms po to, kai surogatinė motina pagimdė jai kūdikį, pasidalijo su gerbėjais širdį glostančiais kadrais. Be visa to, ilgai išsisukinėjusi nuo žurnalistų klausimų apie vaikelio vardą, moteris galiausiai jį atskleidė.