Tačiau pirmadienį V. Mačiulis skubėjo šiuos priekaištus išsklaidyti.
Pasakė, kaip buvo iš tikrųjų
Socialiniame tinkle jis užstojo sportininką pabrėždamas, kad juos jau dešimtmetį sieja šilti ryšiai, o po trumpo susitikimo prie viešbučio jie dar spėjo pabendrauti ir oro uoste įrašyti interviu.
„227 tūkstančiai vaizdo peržiūrų, kai telefonu nufilmavau Roką Jokubaitį, išeinantį iš viešbučio Kaune, ir įteikiau knygą „Kitas gyvenimas“ su savo autografu. Paskui jau Karmėlavos oro uoste su visada nuoširdžiu krepšininku parengiau interviu.
Puiku, bet ne visiems! Porai FB skaitytojų pasirodė, kad Rokas „pasikėlęs“, su manim nebendrauja. Melas! Jau 10 metų esame lyg tėvas ir sūnus. Kalbėjau su Roku tik jam atskridus į Kauną, bendravome prieš rungtynes su „Žalgiriu“ ir joms pasibaigus. O kitą rytą oro uoste bičiuliškai atsisveikinome.
Nuoširdus krepšininkas net autobuso vairuotojui nepamiršo ranką paspausti. Vėliau susitikome oro uoste ir gražiai pabendravome.
Paplito vaizdo įrašas
Primename, kad 26-ąjį gimtadienį švenčiantis krepšininkas Rokas Jokubaitis neseniai sulaukė išskirtinio ilgamečio sporto žurnalisto Vido Mačiulio dėmesio. Žinomas žurnalistas nusprendė asmeniškai pasveikinti jaunąjį talentą, tačiau socialiniuose tinkluose paplitęs jų susitikimo vaizdo įrašas sukėlė karštas internautų diskusijas dėl sportininko reakcijos.
Kadre užfiksuota, kaip V. Mačiulis sveikina R. Jokubaitį su gimtadieniu. Žaidėjas mandagiai padėkojo, tačiau ilgėliau neužtruko – užsiminęs, kad pasikalbės vėliau, nuskuodė komandos autobuso link.
Toks R. Jokubaičio poelgis pro akis nepraslydo krepšinio gerbėjams. Komentaruose užvirė ginčai, ar krepšininkas deramai pasielgė su vyresnės kartos žurnalistu.
Nemaža dalis komentatorių į šį epizodą pažvelgė kritiškai: internautų nuomone, sportininkas neparodė reikiamos pagarbos, o kai kurie netrūko ir aštresnių žodžių, tikindami, kad toks elgesys krepšininkui papildomų taškų nedaro.
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