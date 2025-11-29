 
Lietuvos įžymybės

Pamatęs, kas įvyko Prezidentūroje, Egidijus Dragūnas pratrūko: rėžė riebiai

2025-11-29 16:10 / šaltinis: BNS / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: BNS aut.
2025-11-29 16:10

Kultūros dirbtuvės „Šilainių sodai“ bendraįkūrėja Evelina Šimkutė šeštadienį atsisakė priimti prezidento Gitano Nausėdos apdovanojimą. Tai išvydęs dainininkas Egidijus Dragūnas-SEL socialiniuose tinkluose išliejo tulžį. 

Egidijus Dragūnas, Gitanas Nausėda (nuotr. BNS)

Kultūros dirbtuvės „Šilainių sodai“ bendraįkūrėja Evelina Šimkutė šeštadienį atsisakė priimti prezidento Gitano Nausėdos apdovanojimą. Tai išvydęs dainininkas Egidijus Dragūnas-SEL socialiniuose tinkluose išliejo tulžį. 

19

Lapkričio 29-ąją šalies vadovas Prezidentūroje teikė savo kuruojamos pilietinės platformos „Lietuvos galia“ apdovanojimus, jie organizuoti ketvirtą kartą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Egidijus Dragūnas pratrūko

Tiesioginėje renginio transliacijoje buvo matyti, kaip E. Šimkutė keliolika sekundžių kažką sako G. Nausėdai ir atsisako priimti padėkos statulėlę. To, ką menininkė ir edukatorė sakė prezidentui, nebuvo girdėti.

Šis epizodas greitai pasklido internete, į jį sureagavo ir E. Dragūnas-SEL – jis pasidalijo akimirka iš apdovanojimų ir išsiliejo necenzūriniais žodžiais. 

K*rva graudus vaizdelis. A*ujenai nusipelnius pi*da su dalbaj*bu, kuriam laikas na*ui. Cirkas be babkių Litva , – socialiniame tinke rėžė E. Dragūnas-SEL. 

Tiesa, šio E. Dragūno įrašo socialiniuose tinkluose greitai nebeliko – atlikėjas jį pašalino. 

Paaiškino, kas nutiko

„Šilainių sodų“ paskyroje feisbuke išplatintame komentare teigiama, kad sprendimas atsiimti apdovanojimą yra „tiesioginė reakcija į tai, kas šiuo metu vyksta valstybiniu lygmeniu“.

„Šiandien matome aiškiai: valstybės vadovybė netesi savo pačių pažadų ir, būdami galios pozicijoje, apsimeta bejėgiais. Tai nėra neutralu. Tai nėra atsitiktinumas. Tai yra politinis pasirinkimas“, – teigiama pareiškime.

„Todėl mums atrodo ciniška ir netikra priimti apdovanojimą, kuris vadinamas „Lietuvos galios“ apdovanojimu, kai ta pati valdžia atsisako atsakingai naudoti mūsų visų jiems suteiktomis galiomis, kai tai yra reikalingiausia – ginant vertybes ir laisvę“, – rašoma jame.

„Šilainių sodai“ nurodė, kad atsisakymas priimti apdovanojimą nėra praradimas, o yra „mūsų vertybių patvirtinimas“.

„Kviečiame valstybės lyderius ne dalinti galią į dešinę ir į kairę, o susitelkti svarbiais momentais ir prisiimti atsakomybę už savo galios poziciją“, – teigia iniciatyva.

BNS rašė, kad dalis „Lietuvos galios“ dalyvių anksčiau rudenį pranešė pasitraukiantys iš projekto, kai prezidentas G. Nausėda paskyrė kultūros ministru „aušrietį“ Ignotą Adomavičių.

Sprendimas perleisti kultūros ministro portfelį „Nemuno aušrai“ išprovokavo ir platesnius kultūros bendruomenės protestus prieš valdančiuosius ir prezidentą.

Galop ministerijos kontrolę susigrąžino socialdemokratai.

Prezidentūra teigia, kad iniciatyva „Lietuvos galia“ siekiama aktyvesnio visuomenės įsitraukimo į valstybės gyvenimą, pilietinės galios stiprinimo. Tai platforma savanoriams, bendruomenėms, aktyviems piliečiams ir kitiems pristatyti savo veiklas, rasti bendraminčių ir sulaukti palaikymo.

Šiuo metu platforma vienija 559 regionines, nacionalines ir diasporos iniciatyvas.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

Aš daugiau pasakysiu
Aš daugiau pasakysiu
2025-11-29 16:19
Nausėda susigrąžins tautos pagarbą, kai ryžtingai pasakys, kad imigrantų iš Azijos čigonyno - arabyno Lietuva nebenori. Viską atleisiu, jei pasakys STOP IMIGRACIJAI, LAIKAS DEPORTACIJAI. MUSLIUS LAUK.
Atsakyti
daininyks pasirodo,kultūros nešėjas
daininyks pasirodo,kultūros nešėjas
2025-11-29 16:28
tuos žodžius selui atgal siunčiame,apie jį labai tinka,apie save jis čia prisisakė.
Atsakyti
M
M
2025-11-29 16:35
Dragūnas parašė komentarą ir greitai ištrynė.
Gal geria iš ryto ir "stabdžiai nutrūko"?...
Realiai - toks pat durniukas, kaip ir ta višta, kuri statulėlės nepaėmė.
Abu tokie patys.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (19)
