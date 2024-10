Pamatęs, ką gavo sesuo, Kate Middleton sūnus išrėžė, ką galvoja: užsigeidė tokios pat

2023 m. gruodį princesė Kate Middleton nusivedė du savo jauniausius vaikus į Elstrio studiją, kur jie slapta apsilankė realybės šou „Strictly“ užkulisiuose.

„Kate ir Charlotte yra didžiulės „Strictly“ gerbėjos, todėl labai apsidžiaugė, kad buvo pakviestos“, – tuomet „The Sun“ sakė šaltinis.

„Kate nufotografavo vaikus teisėjų vietose. Ji atrodė labai atsipalaidavusi ir visa šypsojosi. Ji buvo mandagi, miela ir žavinga ir rūpinosi, kad Louisas pernelyg nesijaudintų“.

Pamatęs, ką gavo sesuo, Kate Middleton sūnus išrėžė, ką galvoja

Vėliau vyriausioji teisėja Shirley Ballas leidiniui papasakojo apie slaptą karališkąją išvyką ir pasidalijo mielu anekdotu apie mažuosius Louisą ir Charlotte.

„Jie gražūs!“ – sakė ji apie karališkosios šeimos mažylius.

„Kai jie apsilankė, filmavimo aikštelėje turėjome šias karūnas, todėl pagalvojau, kad būtų gražu padovanoti mažajai Charlotte karūną, o princui padovanojau gražią saldainių dėžutę.

Tada jis pasakė: „Aš noriu vienos iš jų“ ir parodė į karūną. Taigi turėjome nueiti ir surasti jam karūnėlę“.

Shirley pridūrė: „Turime nuotraukų, bet nenorėjau jų viešinti. Manau, kad jai tai asmeniška dovana. Tiesiog džiaugiausi, kad ji galėjo atvykti ir puikiai praleisti dieną.“

Teisėja taip pat pasidalijo, kad karalienė Camilla yra „aistringa šou gerbėja“, ir sakė, kad po to, kai nusiuntė karalienei savo romano „Žmogžudystė šokių aikštelėje“ (Murder on the Dancefloor) kopiją, Camilla atsiuntė patį gražiausią laiškelį.

Ne paslaptis, kad karališkoji šeima mėgsta „Strictly“. Be Velso kunigaikščių ir Camillos, karalienė Elžbieta II, matyt, taip pat buvo jos gerbėja.

Camilla anksčiau patvirtino, kad karalienė mėgo žiūrėti šokių konkursą, ir atskleidė, kad visa karališkoji šeima balsavo už 2021 m. nugalėtojus Rose Ayling-Ellis ir Giovanni Pernice.

Tuo metu Camilla su vyru Karoliu III lankėsi „EastEnders“ filmavimo aikštelėje, kur kalbėjosi su aktoriais, įskaitant Rose.