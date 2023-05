Pamačiusi, ką pora veikia kapinėse, moteris ėmė klykti: „Šlykštu ir žema“

Šis įvykis nutiko 2019 metais, tačiau šis įrašas šiemet ir vėl išplito internete. Jame matoma, kad kapinėse apsilankiusi porelė nutarė čia ir dabar patenkinti savo lytinę aistrą ir seksu užsiėmė tiesiog kapinėse, Korko mieste, Airijoje.

Šį įrašą nufilmavusi ir anonime norėjusi išlikti moteris jį nusiuntė į vietinę radijo stotį.

Moteris rašė: „Praėjusią dieną aplankiau savo mamos kapą kapinėse ir aptikau du žmones užsiimančius seksu tiesiog ant kapo“.

Moteris tikino, kad ji šį įrašą atsiuntė tam, kad sugėdintų porelę ir tokių įvykių daugiau nepasikartotų ateityje, rašo mirror.co.uk.

SEX IN GRAVEYARD - Hi Neil, I visited my mother’s grave last night in St Michael’s graveyard & came across two people having sex on a grave. I was horrified but they didn’t seem to care. If it had been my mother’s grave I wouldn’t have been responsible for what I would have done. pic.twitter.com/ZXul95AbPw