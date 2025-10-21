Kalendorius
Spalio 21 d., antradienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės

Palangos mero šeimoje – neeilinė diena: skyrė jautrius žodžius

2025-10-21 10:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-21 10:55

Palangos meras Šarūnas Vaitkus šiandien su žmona Vilma švenčia ypatingą progą. Pora švenčia sukaktuves – 25-erius vedybų metus. Meras šįryt pasidalino jautriu įrašu skirtu žmonai.

Palangos meras Šarūnas Vaitkus su žmona Vilma (Nuotr. BNS ir organizatorių)

Palangos meras Šarūnas Vaitkus šiandien su žmona Vilma švenčia ypatingą progą. Pora švenčia sukaktuves – 25-erius vedybų metus. Meras šįryt pasidalino jautriu įrašu skirtu žmonai.

REKLAMA
1

Šarūnas Vaitkus savo socialiniuose tinkluose pasidalino įrašu, skirtu judviejų su žmona sukakčiai paminėti.

25-os vedybų sukaktuvės

Šarūnas Vaitkus, Palangos meras, šįryt pasidalino įrašu savo socialiniuose tinkluose, kuriame pamini jų su žmona vedybų sukaktį.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Mylima Vilma.

Šiandien – mūsų diena. 25 metai kartu. Atrodo tiek daug, bet kartu – taip greit praėjo. Dar vis atsimenu tą rytą, kai pamačiau tave su balta suknele – švytinčią, gražią, truputį besijaudinančia.

REKLAMA
REKLAMA

Per tuos metus buvo visko – džiaugsmo, rūpesčių, bemiegių naktų, vaikų juoko ir tylos. Viskas, ką turim, – mūsų pačių rankomis sukurta. Ir didžiausia dovana viso to Tu ir mūsų vaikai.

Ačiū tau už širdies gerumą, už šilumą namuose, už mūsų tris vaikus, už tai, kad visada palaikai, myli. Už tai, kad esi tokia, kokia esi.

Šiandien noriu tik pasakyti – myliu tave. Paprastai, tyliai, stipriai. Kaip tą pirmą dieną.

Su mūsų sidabrinėmis vestuvėmis, Vilma“.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų