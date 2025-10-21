Palangos mero šeimoje – neeilinė diena: skyrė jautrius žodžius

Šarūnas Vaitkus savo socialiniuose tinkluose pasidalino įrašu, skirtu judviejų su žmona sukakčiai paminėti.
25-os vedybų sukaktuvės
Šarūnas Vaitkus, Palangos meras, šįryt pasidalino įrašu savo socialiniuose tinkluose, kuriame pamini jų su žmona vedybų sukaktį.
„Mylima Vilma.
Šiandien – mūsų diena. 25 metai kartu. Atrodo tiek daug, bet kartu – taip greit praėjo. Dar vis atsimenu tą rytą, kai pamačiau tave su balta suknele – švytinčią, gražią, truputį besijaudinančia.
Per tuos metus buvo visko – džiaugsmo, rūpesčių, bemiegių naktų, vaikų juoko ir tylos. Viskas, ką turim, – mūsų pačių rankomis sukurta. Ir didžiausia dovana viso to Tu ir mūsų vaikai.
Ačiū tau už širdies gerumą, už šilumą namuose, už mūsų tris vaikus, už tai, kad visada palaikai, myli. Už tai, kad esi tokia, kokia esi.
Šiandien noriu tik pasakyti – myliu tave. Paprastai, tyliai, stipriai. Kaip tą pirmą dieną.
Su mūsų sidabrinėmis vestuvėmis, Vilma“.
