Paauglys nežinojo, kur dėtis iš gėdos: prieš klasiokus jo mama pasirodė visiškai nuoga

Socialiniuose tinkluose išplitusiame vaizdo įraše matyti, kaip berniukas, vardu Tayvionas, sėdi prie kompiuterio ir dalyvauja nuotolinėje pamokoje ir netrukus kambaryje pasirodo jo mama.
Atrodo, moteris kažko ieško, todėl nė nesusimąsto, kad patenka į kompiuterio kamerą, skelbia „Daily Mail“.
Sutriko net mokytoja
Tuo metu pamoką vedusi mokytoja, pamačiusi nuogą moterį, akivaizdžiai sutriko ir skubiai paragino mokinį išjungti kamerą.
„O Dieve, kas ten nuogas už tavęs? Išjunk kamerą, Tayvionai!“ – sušuko mokytoja.
Supratusi, kad jos pasirodymą mato visa klasė, mama akimirksniu pasišalino iš kambario. Tačiau netikėtas jos pasirodymas jau buvo pastebėtas – mokytoja ir pamokos dalyviai liko priblokšti.
Nors šis kurioziškas nutikimas įvyko prieš kurį laiką, vaizdo įrašas vėl išplito socialiniuose tinkluose. Internautai dar kartą dalijasi netikėta akimirka, aptarinėja mamos pasirodymą nuotolinės pamokos metu ir neslepia skirtingų nuomonių. Vieniems ši situacija kelia juoką, kiti tokį moters elgesį griežtai smerkia.
Vaizdo įrašas sulaukė milijonų peržiūrų
Šiuo vaizdo įrašu socialiniame tinkle „Twitter“ (dabar – X) pasidalijo vartotojas, pasivadinęs „Young Simba“. Prie įrašo jis pridėjo ironišką komentarą: „Žmonės, uždrauskite pamokas per „Zoom“.“
Klipas akimirksniu patraukė internautų dėmesį – jį peržiūrėjo daugiau nei 5,5 mln. žmonių. Daugelis neslėpė, kad situacija juos prajuokino, o ypatingo dėmesio sulaukė ir paties berniuko reakcija.
„Jis tikriausiai galvoja: „O ne, tik ne vėl mano mama!“ – juokavo vienas komentatorius.
„Aš jai sakiau, kad būtų atsargi, kai dalyvauju „Zoom“ pamokoje“, – rašė kitas.
„Negaliu nustoti juoktis“, – prisipažino dar vienas internautas.
Kai kurie žiūrovai pastebėjo ir kitą įrašo detalę – vienas mokinys pamokos metu, regis, buvo taip įmigęs, kad aplink vykstantis sąmyšis jo nė kiek netrikdė.
„Šitas vaikas tikrai kietai miegojo“, – šmaikštavo komentatorius.
Ne visiems situacija pasirodė juokinga
Vis dėlto ne visi internautai buvo nusiteikę linksmintis. Dalis jų pasipiktino motinos elgesiu ir tikino, kad toks incidentas neturėtų būti vertinamas kaip nekaltas pokštas.
„Turbūt esu vienintelė, kuriai tai neatrodo juokinga. Berniukas jau pakankamai didelis, todėl jo mama neturėtų vaikščioti po namus nuoga! Jei panašioje situacijoje būtų maža mergaitė ir jos tėtis, niekas nesijuoktų“, – rašė viena moteris.
„Ačiū tau! Visi šie žmonės visiškai išprotėję. Negalima vaikščioti nuogiems prie vaikų. Tai nėra normalu!“ – jai pritarė kitas komentatorius.
„Vaikai gimsta nuogi, o tėvai juos mato tokius nuo pat pirmosios dienos. Visiškai normalu, kad tėvai prie savo vaikų būna nuogi, jei tame nėra nieko seksualaus. Kai kurios šeimos net neturi atskiro kambario persirengti, nes visi gyvena vienoje patalpoje“, – rašė vienas komentatorius.
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