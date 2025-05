Paaiškėjo, su kiek vyskupų per metus turės susitikti naujasis popiežius: sunku patikėti

Po dvi dienas trukusio konklavos balsavimo Romoje katalikų Bažnyčios vadovu išrinktas Robertas Francis Prevostas, tačiau kokios konkrečiai yra jo pareigos?

Popiežiaus vardas

Naujasis popiežius, JAV kardinolas Robertas Francis Prevostas, bus vadinamas popiežiumi Leonu XIV. Nors nėra jokių rašytinių taisyklių ar oficialių popiežiaus vardo kriterijų, vadovai renkasi katalikiškoje tradicijoje reikšmingus vardus. Leonas buvo pasirinktas jau 13 kartų ir yra atsigręžimas į popiežių Leoną Didįjį arba popiežių Leoną 1, skelbė mirror.co.uk.

REKLAMA

REKLAMA

Robertas Francis Prevostas (5 nuotr.) Robertas Francis Prevostas (nuotr. SCANPIX) Robertas Francis Prevostas (nuotr. SCANPIX) Robertas Francis Prevostas (nuotr. SCANPIX) +1 Robertas Francis Prevostas (nuotr. SCANPIX) Robertas Francis Prevostas (nuotr. SCANPIX)

(5 nuotr.) FOTOGALERIJA. Robertas Francis Prevostas

Naujojo popiežiaus pasirinktas vardas yra pagrindinė užuomina, kaip jo valdymas 2000 metų senumo Bažnyčiai skirsis nuo popiežiaus Pranciškaus valdymo.

REKLAMA

Paskutinis popiežius Leonas buvo reformatorius, žinomas dėl to, kad pramonės amžiuje sprendė darbininkų teisių klausimus, o tai gali reikšti, kad naujasis vadovas valdys panašiai.

Įtempta dienotvarkė

Be abejo, popiežiaus vaidmuo yra labai įtemptas, jis turi priimti sprendimus tikėjimo ir moralės klausimais viso pasaulio katalikams. Be to, jis vadovauja religinėms šventėms – visoms svarbiausioms bažnytinėms metų šventėms Šventojo Petro bažnyčioje, įskaitant Kalėdas ir Velykas.

REKLAMA

REKLAMA

Popiežius taip pat vadovauja kasmetiniams renginiams, įskaitant Kalėdų mišias, Naujųjų metų paradą ir Via Crucis (Kryžiaus kelią) Didįjį penktadienį.

Ankstesni popiežiai kiekvieną rytą švęsdavo Mišias savo privačioje koplyčioje, o po to laiką praleisdavo savo kabinete. Malda ir meditacija taip pat yra didelė popiežiaus dienotvarkės dalis visą dieną.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Per metus turi susitikti su 5 tūkst. vyskupų

Kiekvieną sekmadienį popiežius laimina turistus pro savo asmeninio kabineto langą, pro kurį atsiveria vaizdas į Šventojo Petro aikštę Romoje.

Kita popiežiaus pareiga – bent kartą per penkerius metus susitikti su daugiau kaip 5 000 vyskupų iš viso pasaulio, t. y. maždaug 1 000 vyskupų per metus arba 20 vyskupų per savaitę.

REKLAMA

Tuo tarpu popiežius per metus sulaukia kelių valstybių vadovų, ambasadorių ir kitų atstovų vizitų ir dažnai keliauja už Romos ribų.

Užsienio kelionės tapo svarbia popiežiaus pareigų dalimi ir buvo labai remiamos popiežiaus Pranciškaus, kuris dažnai kalbėjo apie susibūrimo svarbą.

Dėl tokio įtraukiančio požiūrio popiežius taip pat priima daug svečių ir susitinka su svarbiais lyderiais bei įžymybėmis iš viso pasaulio. Popiežius Pranciškus buvo susitikęs ir su buvusiu prezidentu Baracku Obama, ir su dabartiniu Jungtinių Valstijų prezidentu Donaldu Trumpu, su kuriais aptarė tokius klausimus kaip klimato kaita, pabėgėlių krizė ir terorizmas.

Kadangi popiežius yra ir valstybės, ir Bažnyčios vadovas, jo pareigos yra religinės, politinės ir moralinės. Ankstesni popiežiai taip pat susitiko su tokiomis įžymybėmis kaip Angelina Jolie, kuri buvo giriama už savo humanitarinę veiklą, ir aplinkosaugininkas Leonardo DiCaprio. Naujasis popiežius darbą pradėjo praėjus mažiau nei 24 valandoms po išrinkimo ir jau iš karto įsitraukė į savo naująsias pareigas.