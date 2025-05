Paaiškėjo, kiek minučių truko paskutinis princo Harry pokalbis su karaliumi: skaičius stebina

Santykiai tarp princo Harry ir karaliaus Karolio III šiuo metu – itin įtempti. Visai neseniai Sasekso hercogas pripažino, kad nebepalaiko ryšių su savo tėvu ir vėl pasirodė žiniasklaidoje su dar vienu atviru interviu. Kritikai mano, kad toks elgesys tik toliau aštrina nesutarimus su karališkąja šeima, rašo mirror.co.uk.

Harry ir Karolio santykių skilimas tapo ypač ryškus po to, kai Saseksai nusprendė pasitraukti iš karališkojo gyvenimo ir vėliau kritikavo karališkąją šeimą interviu, „Netflix“ dokumentikoje bei kontroversiškuose memuaruose „Spare“.

Vienas iš akivaizdžiausių šių įtampų pavyzdžių – 2024 m. vasario mėnuo. Po to, kai buvo paskelbta apie karaliaus Karolio vėžio diagnozę, Harry atskrido iš Kalifornijos į Londoną. Jo žmona ir vaikai liko Montecito mieste. Nepaisant ilgos kelionės, pasak karališkosios šeimos ekspertės Lady Colin Campbell, susitikimas su karaliumi truko vos 12 minučių.

„Kaip suprantu, susitikimas truko tiksliai 12 minučių, o ne 30 ar 45 minutes. Harry pats, be kvietimo, nusprendė skristi į Londoną ir tik po to informavo karaliaus kanceliariją apie savo atvykimą“, – teigė Campbell „GB News“ kanale. Ji taip pat svarstė: „Galima klausti – kam skirtas šis vizitas? Ar dėl Harry? Dėl karaliaus? O gal dėl „Netflix“? O gal visų trijų kartu?“

Po karaliaus ligos – trumpas ir įtemptas Harry vizitas Londone

Campbell mano, kad mažai kas tiki, jog Harry veikė iš nuoširdžių paskatų: „Dauguma įsitikinę, kad jis tiesiog norėjo išlikti dėmesio centre.“

Komentatoriai taip pat pastebėjo, kad per šį vizitą princas Williamas su broliu nesusitiko – kaip, beje, ir per jokią kitą proga. Karališkosios šeimos žinovė Jennie Bond žurnalui „OK!“ sakė, kad Williamas, regis, visiškai atsižadėjo savo brolio.

„Manau, turime paleisti viltį, kad broliai artimiausiu metu – o galbūt ir niekada – susitaikys. Williamo galva ir širdis tikriausiai plyšta nuo visų iššūkių: žmonos vėžio gydymas, tėvo liga, greitai augantys vaikai, augantis karališkųjų pareigų krūvis, galimybė tapti karaliumi anksčiau, nei jis būtų norėjęs. Spręsti dar ir „Harry problemą“ jam tikriausiai jau per daug. Atrodo, kad jis tiesiog gyvena savo gyvenimą ir visiškai atsisakė brolio, su kuriuo kadaise buvo toks artimas.“

Gegužės 2 d., netrukus po to, kai teisėjas atmetė Harry ieškinį dėl asmeninio saugumo atkūrimo (po pasitraukimo iš oficialių pareigų 2020-aisiais), jis davė interviu BBC News.

„Norėčiau susitaikyti su savo šeima. Nėra prasmės toliau kovoti“, – sakė Harry. „Gyvenimas trumpas. Nežinau, kiek laiko dar liko mano tėvui.“ Jis pridūrė, kad dėl saugumo klausimų karalius su juo nebendrauja, bet jis vis tiek tikisi susitaikymo.

Harry taip pat pareiškė, kad jo saugumo problema „galėtų būti išspręsta“ per karalių Karolį: „Tėvas turi daug galios ir įtakos. Galiausiai visa ši situacija galėtų būti išspręsta per jį – ne per jo tiesioginį įsikišimą, bet per leidimą ekspertams padaryti tai, kas būtina.“

Tačiau rūmai nuosekliai teigia, kad karalius neturi įgaliojimų atkurti Harry saugumo. Kaip „Sunday Telegraph“ sakė vienas šaltinis, tai rodo, jog „nėra nieko, kas galėtų likti privačiu“, o dėl nutrūkusių ryšių Harry tik dar kartą parodė, „kodėl jie nebendrauja“.

Kitas šaltinis ITV News pastebėjo: „Sūnui, kuris teigia norintis susitaikyti su šeima, tai tikrai keistas būdas tiesti tiltus. Jo mylima močiutė būtų siaubingai nusivylusi. Karalius yra geras ir šiltas žmogus, kuris ir taip turi pakankamai rūpesčių be šių problemų, kurias kelia jo sūnus.“