Paaiškėjo, kas apšildys legendinio „50 Cent“ pasirodymą Kaune: pasirodys net dvi žvaigždės

Jeremih (tikras atlikėjo vardas - Jeremy Phillip Felton) nėra naujokas muzikos scenoje. Per daugiau kaip dešimtmetį trunkančią karjerą jis jau įtvirtino savo, kaip universalaus atlikėjo, dainų kūrėjo ir prodiuserio, statusą. Iš Čikagos kilęs Jeremih išgarsėjo 2009 m. savo debiutiniu singlu „Birthday Sex“, kuris užėmė aukščiausią vietą „Billboard Hot R&B / Hip-Hop Songs“ tope. Jo debiutinis albumas „Jeremih“ sulaukė kritikų pripažinimo dėl unikalios ritmenbliuzo ir hiphopo sintezės, rašoma pranešime spaudai.

Jeremih

Jeremih diskografijoje yra daug hitų, įskaitant „Don't Tell 'Em“, „Oui“, „Planes“ ir „Down on Me“. Jo balso tembras ir kūrinių melodingumas pelnė jam ištikimų gerbėjų būrį, o atlikėju susidomėjo ir kai kurie didieji muzikos pramonės vardai. Pastaruoju metu Jeremih ir toliau sėkmingai kopia karjeros laiptais. 2020 m. išleistame „Late Nights: The Album“ pasirodė tokie atlikėjai kaip Ty Dolla $ign, Chrisas Brownas ir Big Sean, išryškindami Jeremih talentą puikiai derinti žanrus ir kurti muziką, kuri patinka milijonams.

Taigi trys puikūs vardai, esantys savo karjerų aukštumose, pasirodys Kaune jau kitą savaitę! Koncerto žvaigždė „50 CENT“, žymus dėl tokių savo hitų kaip „In Da Club”, „Candy Shop” ir „21 Questions”, patikino, kad ypatingų svečių pasirodymai pridės ir taip grandioziniam renginiui dar daugiau dinamikos ir nepamirštamų įspūdžių.

Candy Shop:

Nepraleiskite galimybės sudalyvauti unikaliame koncerte, kurio metu Jeremih, Busta Rhymes ir „50 CENT“ dalinsis sceną Europos turo „Final Lap Tour“ metu. Prekyboje – jau paskutiniai bilietai, tad pasiruoškite išskirtiniam vakarui, kurio metu skambės tik geriausi hiphopo ir R&B hitai!

Busta Rhymes