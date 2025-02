Orijus Gasanovas pristatė labai lauktą naujieną: susirinko gausus būrys žinomų žmonių

Praėjusį pavasarį viešėdamas Jungtinėse Amerikos Valstijose Orijus pamatė, kad šios šalies parduotuvėse yra be galo daug gaminių, palengvinančių gyvenimą keliautojams. O štai Lietuvoje tokiems žmonėms skirtos vos kelios priemonės. Ir tai dažniausiai – purškalai nuo vabzdžių ir kremai nuo kenksmingų saulės spindulių, rašoma pranešime žiniasklaidai.

„Tačiau to – tikrai per mažai, – patikina Orijus, remdamasis savo ir kitų keliautojų patirtimi. – O tai mane ir paskatinimo kartu su farmacininkais sukurti išskirtinę seriją priemonių, pagrindinėms keliautojų problemoms spręsti. Džiaugiuosi, kad šiuo mano sumanymu patikėjo „Treat It Green“.

REKLAMA

REKLAMA

Pirmoji lietuviška, bet Šveicarijoje pagaminta, kelionių vaistinėlė susideda iš keturių produktų: priemonių nuo virusų, streso, virškinimo gerinimui ir nuo vadinamojo jetlago. Dėl laiko juostų skirtumo atsiradusią nemigą galėsite pamiršti akimirksniu.“

REKLAMA

Orijus Gasanovas kviestinei publikai pristatė labai lauktą naujieną keliautojams (37 nuotr.) Orijus Gasanovas kviestinei publikai pristatė labai lauktą naujieną keliautojams (nuotr. Organizatorių) Orijus Gasanovas kviestinei publikai pristatė labai lauktą naujieną keliautojams (nuotr. Organizatorių) Orijus Gasanovas kviestinei publikai pristatė labai lauktą naujieną keliautojams (nuotr. Organizatorių) +33 Orijus Gasanovas kviestinei publikai pristatė labai lauktą naujieną keliautojams (nuotr. Organizatorių) Orijus Gasanovas kviestinei publikai pristatė labai lauktą naujieną keliautojams (nuotr. Organizatorių) Orijus Gasanovas kviestinei publikai pristatė labai lauktą naujieną keliautojams (nuotr. Organizatorių) Orijus Gasanovas kviestinei publikai pristatė labai lauktą naujieną keliautojams (nuotr. Organizatorių) Orijus Gasanovas kviestinei publikai pristatė labai lauktą naujieną keliautojams (nuotr. Organizatorių) Orijus Gasanovas kviestinei publikai pristatė labai lauktą naujieną keliautojams (nuotr. Organizatorių) Orijus Gasanovas kviestinei publikai pristatė labai lauktą naujieną keliautojams (nuotr. Organizatorių) Orijus Gasanovas kviestinei publikai pristatė labai lauktą naujieną keliautojams (nuotr. Organizatorių) Orijus Gasanovas kviestinei publikai pristatė labai lauktą naujieną keliautojams (nuotr. Organizatorių) Orijus Gasanovas kviestinei publikai pristatė labai lauktą naujieną keliautojams (nuotr. Organizatorių) Orijus Gasanovas kviestinei publikai pristatė labai lauktą naujieną keliautojams (nuotr. Organizatorių) Orijus Gasanovas kviestinei publikai pristatė labai lauktą naujieną keliautojams (nuotr. Organizatorių) Orijus Gasanovas kviestinei publikai pristatė labai lauktą naujieną keliautojams (nuotr. Organizatorių) Orijus Gasanovas kviestinei publikai pristatė labai lauktą naujieną keliautojams (nuotr. Organizatorių) Orijus Gasanovas kviestinei publikai pristatė labai lauktą naujieną keliautojams (nuotr. Organizatorių) Orijus Gasanovas kviestinei publikai pristatė labai lauktą naujieną keliautojams (nuotr. Organizatorių) Orijus Gasanovas kviestinei publikai pristatė labai lauktą naujieną keliautojams (nuotr. Organizatorių) Orijus Gasanovas kviestinei publikai pristatė labai lauktą naujieną keliautojams (nuotr. Organizatorių) Orijus Gasanovas kviestinei publikai pristatė labai lauktą naujieną keliautojams (nuotr. Organizatorių) Orijus Gasanovas kviestinei publikai pristatė labai lauktą naujieną keliautojams (nuotr. Organizatorių) Orijus Gasanovas kviestinei publikai pristatė labai lauktą naujieną keliautojams (nuotr. Organizatorių) Orijus Gasanovas kviestinei publikai pristatė labai lauktą naujieną keliautojams (nuotr. Organizatorių) Orijus Gasanovas kviestinei publikai pristatė labai lauktą naujieną keliautojams (nuotr. Organizatorių) Orijus Gasanovas kviestinei publikai pristatė labai lauktą naujieną keliautojams (nuotr. Organizatorių) Orijus Gasanovas kviestinei publikai pristatė labai lauktą naujieną keliautojams (nuotr. Organizatorių) Orijus Gasanovas kviestinei publikai pristatė labai lauktą naujieną keliautojams (nuotr. Organizatorių) Orijus Gasanovas kviestinei publikai pristatė labai lauktą naujieną keliautojams (nuotr. Organizatorių) Orijus Gasanovas kviestinei publikai pristatė labai lauktą naujieną keliautojams (nuotr. Organizatorių) Orijus Gasanovas kviestinei publikai pristatė labai lauktą naujieną keliautojams (nuotr. Organizatorių) Orijus Gasanovas kviestinei publikai pristatė labai lauktą naujieną keliautojams (nuotr. Organizatorių) Orijus Gasanovas kviestinei publikai pristatė labai lauktą naujieną keliautojams (nuotr. Organizatorių) Orijus Gasanovas kviestinei publikai pristatė labai lauktą naujieną keliautojams (nuotr. Organizatorių) Orijus Gasanovas kviestinei publikai pristatė labai lauktą naujieną keliautojams (nuotr. Organizatorių) Orijus Gasanovas kviestinei publikai pristatė labai lauktą naujieną keliautojams (nuotr. Organizatorių)

(37 nuotr.) FOTOGALERIJA. Orijus Gasanovas kviestinei publikai pristatė labai lauktą naujieną keliautojams

Susirinko gausus būrys žinomų žmonių

Pasveikinti Orijaus į Vilniuje įsikūrusią „Treat It Green“ erdvę susirinko gausus būrys jo kolegų ir draugų. Dar visai šviežią „Orijaus kelionių“ vaistinėlę apžiūrėjo Ieva Mackevičienė, Simona Albavičiūtė-Bandita, Edita Mildažytė, Akvilė Kavaliauskaitė, Simona Starkutė, Eglė Jurgaitytė, Mantas Bertulis, Rūta Mikelkevičiūtė, Justė Pinkevičienė ir kt.

REKLAMA

REKLAMA

„Valgymas ir naujų skonių atradimas yra vienas didžiausių malonumų kelionėse. Gatvės maistas, nauji restoranai, egzotinės virtuvės, turgaus gėrybės... Paragauti norisi visko! Valgai ir mėgaujiesi, bet tik tada, kai skrandis nestreikuoja, todėl tam mokslininkai sukūrė maisto papildus „Ate, prastam virškinimui!“ Kelionėse pradedame gyventi visai kitu ritmu nei įprastai, todėl dažniausiai nukenčia mūsų ramus miegas.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Kartais tai – susijaudinimo džiaugsmas arba nepatogi viešbučio lova, o kartais – ir tas bjaurus, nekontroliuojamas laiko juostų skirtumas... Čia į pagalbą atvyksta maisto papildas „Labanakt bemiegėms naktims!“. Kelionės turi teikti malonumą, o ne stresą. Triukšmingi oro uostai, vėluojantys lėktuvai, skrydžių baimės, pasiklydę bagažai, namuose pamiršti svarbūs daiktai... Apstu nesmagių nutikimų, kuriems ne visada gali užbėgti už akių.

Užvaldyti stresui neleis maisto papildas „Viso gero stresui“. O štai apsaugai nuo virusų skirtas augalinės kilmės egzosomų purškalas „Likite sveiki, virusai!“ palengvins peršalinimo simptomus ir kvėpavimo takus apsaugos nuo virusinių dalelių“ – „Orijaus kelionių“ vaistinėlės turinį susirinkusiems smagiai pristatė O.Gasanovas.