Olimpietis Tomas Daley su mylimuoju sulaukė šeimos pagausėjimo: mažylio vardas – retas

Pora antrojo vaikelio sulaukė per surogatinę motiną, skelbė „The Times“. Jų sūnus gimė kovo 28-ąją.

Nors pora niekada aiškiai nepasakė, kad laukia antro vaiko, olimpinis aukso medalio laimėtojas Daley ne kartą yra pareiškęs, kad jiedu nori turėti daugiau vaikų.

Paaiškėjo ir berniuko vardas – savo antrą atžalą jie pavadino Phoenixu Rose.

Po to, kai 2018 m. gimė jų pirmasis sūnus Robertas Ray, Daley instagrame pasidalijo jo kojų nuotrauka su prierašu: „27/06/18. Sveikas atvykęs į pasaulį, mūsų brangusis mažyli Robbie Ray Black-Daley.

Tai pati stebuklingiausia akimirka mano gyvenime. Meilės ir džiaugsmo, kurį įnešei į mūsų gyvenimą, kiekis yra neišmatuojamas. Mūsų brangus sūnus.“

Blackas taip pat paskelbė juodai baltą nuotrauką, kurioje jiedu laiko kūdikį susikibę rankomis, ir žinutę: „Robbie Ray. Ačiū, kad su savimi atsinešei tiek daug meilės ir šviesos. Ir ačiū tiems, kurie padėjo mūsų svajonę turėti šeimą paversti šia nuostabia realybe.“

Pora taip pat atskleidė, kad pirmagimį jie pavadino 2011 m. mirusio Daley tėvo vardu.

Kalbėdamas su Giovanna Fletcher apie savo sprendimą sukurti šeimą „Happy Mum ,Happy Baby" podkaste 2022 m. gegužę, Daley sakė: „Lance'as ir aš praradome tiek daug žmonių savo šeimose, ir kažkas mus traukė į surogatinę motinystę, nes tai reiškė, kad galime atgauti žmones, kurių netekome.“

Daley šiuo metu veda podkastą „Made With Love". Naujausiame BBC dokumentiniame filme „Nelegalu būti savimi“ („Illegal to Be Me“) olimpietis susidūrė su homofobija įvairiose Sandraugos šalyse. Antrojo dokumentinio filmo, kuriame turėjo būti nagrinėjamas surogatinės motinystės procesas, neseniai atsisakyta „paslaptingomis aplinkybėmis“.

Jis taip pat aktyviai remia translyčius sportininkus.

Blackas, režisierius, rašytojas ir ilgametis gėjų teisių aktyvistas, 2008 m. gavo „Oskarą“ už geriausią originalų scenarijų už filmą „Milk“, paremtą gėjų teisių aktyvisto ir politiko Harvey Milko gyvenimu.