Oksana Pikul atvirai – apie įveiktą santykių krizę, padarytas klaidas ir didesnės šeimos planus

„Pasikalbėkim“ laidoje Oksanas žurnalistei Renatai Šakalytei prisipažino, kad bronzinių vestuvių metinių galėjo ir nebūti, mat iki skyrybų buvo likęs vos vienas žingsnis.

Vyras svajoja apie vaikelį

Prakalbus apie moters verslą ir gyvenimo būdą, Oksana prisipažino, kad dar turi kuo nustebinti: „Visuomet turiu planų dešimčiai metų į priekį. Sako, reikia svajoti, bet niekuomet nedrįstų garsiai tų svajonių įvardyti. Nemėgstu pasakotis iš anksto, mėgstu viską planuoti ir veikti tyliai.“

Paklausta, ar tarp tų planų yra didesnė šeima, moteris šypteli: „Šiai dienai galiu drąsiai sakyti – ne. Aš neplanuoju, Simas norėtų, bet aš norėčiau luktelti. Turiu daug darbų, projektų, negaliu ir nenoriu daryti pertraukos. Susilaukti vaikelio ir jį atiduoti prižiūrėti kažkam kitam, o pačiai pasinerti į darbus – pakankamai egoistiškas reikalas.

Aišku, tokiame amžiuje nėra kada sakyti „stop“, bet kol kas tokių planų neturiu. Nors mano moteriškas ir motiniškas instinktas sako ką kitą. Šiandien net mano vyras nusijuokė, kai ryte žiūrėjau kūdikių nuotraukas.“

„Simas labai nori dar vieno vaikelio. Jis tikrai daug apie tai kalba“, – šypsodamasi sako Oksana.

Tiesa, moteris prisipažįsta, kad ir jos sūnus Dominykas retkarčiais pasvajoja apie brolį ar sesę: „Nors negalima sakyti, kad mano sūnus neturi brolio. Jis turi vyresnį brolį ir jų santykis yra šiltas. Žinoma, Dominykas yra mažytis, jis labai nori bendrauti, jam labai smagu, kad jis yra. Tas kaip ir negalima sakyti, kad Dominykas yra vienturtis.“

Prakalbus apie pirmąją Simo santuoką ir sūnų, Oksana turi tvirtą nuomonę: „Negali atstumti ir uždrausti bendrauti tėvui su sūnumi, juk tai kraujo ryšys. Taip pat broliai turi panašumų, aš tik už tai, kad tas bendrumas būtų. Lygiai taip pat kaip ir aš, turiu du brolius. Vienas yra iš tėčio pusės, kitas iš mamos, esu „turtinga“ broliais.“

Santykių krizė

Oksana prisipažįsta, kad per aštuonerius santuokos metus, ji su Simu perėjo per įvairiausius etapus: „Manau daugybė porų pereina per daugybę etapų. Tenka susidurti su tam tikrais sunkumais, juos apmąstyti, apgalvoti, sugyventi su jais ir susidėlioti prioritetus. Aš visuomet klausydavai kitų ir stebėdavausi: kaip meilė gali trukti tik trys metus? Kokia nesąmonė, juk tai meilė, ji yra visam gyvenimui.

Tačiau, iš tiesų, ji pasikeičia ir jei abu partneriai labai stengiasi, nori ir mato gyvenimą kartu, jie dirba ties tuo klausimu ir išugdo iš tos meilės pagarbą, partnerystę. Jei man leistų pasirinkti jausmus, kuriuos jaučiau, kai sutikau savo vyrą, ar jausmus, kuriuos jaučiu dabar, nedvejodama rinkčiausi šį laikotarpį. Dabar viskas yra racionaliai apgalvota, tvarkingai sudėliota, nebėra nebereikalingų drastiškų emocijų.“

„Žiūrint iš dabartinio taško, mes abu padarėme klaidų. Net labai skaudžių klaidų. Bet iš tikrųjų mus supo žmonės, kurie galbūt irgi nemažai prisidėjo prie to, kad mudviejų santuoka iširtų. Tokiais kritiniais momentais labai svarbu atsiriboti nuo „patarėjų“ ir tik dviese aiškintis santykius. Juk ne tie „patarėjai“ vėliau tau nešios kavą į lovą, ne advokatai augins tavo vaikus“, – sako Oksana.

Pasimokė iš klaidų

Moters teigimu, ji anksčiau per daug kontroliavo Simą, buvo perdėtai savininkiška, o tai neprisidėjo prie sklandesnio poros bendravimo. Visgi, pasak Oksanos, sutuoktinis taip pat elgėsi neatsakingai ir vėjavaikiškai. Atlikėja ne kartą yra viešai prasitarusi, kad Simas turėjo priklausomybę alkoholiui, buvo neištikimas. Kaip ji ryžosi atleisti tokius dalykus ir toliau gyventi santuokoje?

„Pasakysiu nuoširdžiai – kai abu partneriai nori tęsti santykius, kai yra išlikę jausmai, viskas įmanoma. Mes abu norėjome dar kartą pabandyti, abu suteikėme vienas kitam šansą pasikeisti. Priimdami tokį sprendimą ir aš, ir vyras stipriai rizikavome, bet šita rizika pasiteisino su kaupu.

Aišku, pirmi metai po susitaikymo buvo nelengvi, nes mokiausi iš naujo pasitikėti Simu, bet per visą šį laiką aš nė karto nesigailėjau dėl savo sprendimo. Sakoma, kad sulipdyta taurė nebus tokia pat – mūsų atveju jinai geresnė! O neatleisti neištikimybės, sakyčiau, labai jau egoistiška būtų“, – tikina Oksana.

Moteris negaili gražių žodžių Simui, kaip tėvui. Sūnus Dominykas, kuris, anot atlikėjos, yra visiška tėčio kopija, puikiai su juo sutaria.

Visą interviu su O. Pikul-Jasaitiene žiūrėkite vaizdo įraše, esančiame straipsnio pradžioje.

