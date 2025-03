Nufilmavo, kaip Meghan Markle pažeidžia karališkąją taisyklę: „Visiška nepagarba“

Per rekordinę 70 metų trukusią karalienės Elžbietos II valdymo epochą buvo akivaizdu, kad viešuose renginiuose visada kruopščiai planuota, jog niekas neitų priešais ją. Tačiau ši taisyklė nėra vien tik mandagumo išraiška – tai pagrindinė karališkojo etiketo norma, paremta karališkosios hierarchijos tvarka, rašo dailymail.co.uk.

Hierarchinė sistema praktiškai atitinka sostų paveldėjimo eilę, taip užtikrinant, kad kiekvienas, stebintis viešus renginius, aiškiai matytų – nė vienas šeimos narys neužgožia monarcho.

Tačiau, kai M. Markle 2018 m. birželį pirmą kartą dalyvavo oficialiame renginyje kartu su karaliene Elžbieta II, ji, rodos, nepaisė šios seniai nusistovėjusios tradicijos.

Vėl plintančioje filmuotoje medžiagoje matyti, kaip naujoji kunigaikštienė ryžtingai eina priešais tuomet 92-ejų monarchę ir paima gėlių puokštę, kol šalia esantys patarėjai stebi situaciją.

Kai šie vaizdo įrašai vėl pasirodė socialiniuose tinkluose, daugelis žiūrovų neslėpė nustebimo – Meghan, rodos, jau savo karališkosios karjeros pradžioje sulaužė vieną svarbiausių ir lengviausiai įsimenamų protokolų.

Watch as Meghan Markle ignores advisors telling her not to walk ahead of The Queen



Meghan refuses to listen & snatches flowers meant for Her Majesty pic.twitter.com/l3MJgMZZod