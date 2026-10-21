Nijolės Narmontaitės gyvenime – griežta taisyklė: „Negaliu pakęsti“

Aktorė šiuo metu gyvena itin aktyviu kūrybiniu ritmu – kartu su scenos partneriais ji keliauja po visą Lietuvą bei užsienį. Nors šiuolaikiniame pasaulyje netrūksta nerimo, aktorė jaučia tiesioginę pareigą nešti žmonėms šviesą ir kelti jų nuotaiką.
„Turiu be galo daug spektaklių. Pavyzdžiui, vaidiname spektaklyje-koncerte „Madinga pora“, su kuriuo važinėjame po visą Lietuvą. Netrukus skrisime į Airiją – ten mus pakvietė vietos lietuviai. Iš tiesų gauname daug kvietimų į užsienį, bet trūksta laiko, nes Lietuvoje jau suplanuoti net 25 spektakliai. Taigi lakstysime po visą šalį. Dėl to labai džiugu, nes matome, kaip žmonėms pakeliame nuotaiką. Dabar, kai aplink tiek niūrių nuotaikų, girdėti salėje juoką yra nepaprastai smagu“, – kalbėjo aktorė.
„Noriu gydyti dūšias, o ne gilintis į bjaurybes“
Atsakydama į laidos vedėjo klausimą apie tvyrantį nerimą ir kitų režisierių norą scenoje atspindėti visuomenės problemas ar „teisuoliškumo karštinę“, N. Narmontaitė pabrėžia pasirinkusi visai kitokią kryptį:
„Kai vykstu į susitikimus, kai važiuoju viena ir galiu pasikalbėti su žmonėmis, tikrai jaučiasi tas nerimas, jaučiama, kad žmonėms trūksta aiškumo, tvyro nežinomybė. Bet po kiekvieno renginio išvažiuoju ir pati tokia šiek tiek pakylėta, šiek tiek nusiraminusi – juk matai, kad tiems žmonėms atnešei bent šiek tiek šventės.“
Užuot pasinėrusi į niūrias temas, ji siekia kurti dvasinį atsparumą ir džiaugsmą:
„Visai nenorėčiau tokio spektaklio. Nežinau... Aš kaip tik priešingai – mano tokia nuostata. Jeigu šiandien statyčiau spektaklį, gal kvailai nuskambės, bet norėčiau sukurti tokį gydomąjį... Kad gydytų sielas, keltų dvasią. Svarstyčiau, iš kur tiems žmonėms pasisemti jėgų dvasiai pakelti...
Kodėl neužsikrėtus teigiamais dalykais? Todėl norisi klausti – kodėl žmonės taip žiūri kriminalus, kodėl jie sutraukia tiek dėmesio? Reikėtų kaip tik valytis nuo to ir stengtis žiūrėti į šviesesnius dalykus...“
Visą pokalbį galite išgirsti ČIA.
Santykis su pavydu ir toksiškais komentarais
Diskusijoje apie norą keisti kitus ar primesti savo nuomonę, aktorė atskleidžia savo asmeninę taisyklę – ji nesivelia į bereikšmius ginčus su piktais žmonėmis ir saugo savo vidinę ramybę.
„Aš tikrai nenoriu niekam primesti savo nuomonės. Kartais netgi jaučiu, kad kažką erzinu – galbūt netgi savo pozityvumu. Jeigu pajaučiu, kad erzinu žmogų, arba pamatau atitinkamą komentarą tame pačiame „Facebooke“, aš jam tiesiog palengvinu dalį: eliminuoju jį iš savo erdvės.
Stengiuosi tiesiog neįsileisti tokios energijos. Nenoriu piršti savo požiūrio, todėl tokį žmogų arba išimu iš draugų sąrašo, arba užblokuoju. Viskas. Jei matau, kad jis nusiteikęs piktybiškai, užsivėręs ir nieko negirdi, mato tik savo tiesą, tai tegul su ja ir būna. Kam tada veltis?“ – dalijosi N. Narmontaitė.
Humoras be keiksmažodžių ir poezijos poveikis
N. Narmontaitė papasakojo apie humoro ir poezijos programas. Ji griežtai atsisako vulgaraus humoro ar keiksmažodžių, vertindama šviesias potekstes.
„Kai atradome, kad galima labai šviesiai prajuokinti žmones, man tai buvo didžiulis džiaugsmas. Tame spektaklyje neieškokite ypatingų prasmių – tai tiesiog geros nuotaikos užtaisas. Gyvenime nesu girdėjusi tiek besijuokiančių žmonių! Kaip smagu, kai tokia masė žmonių būna apgaubta juoko ir išeina bent šiek tiek pakylėti. Ir nei vieno keiksmažodžio, nei vieno. Tai yra mano principas – negaliu pakęsti keiksmažodžių. Geriau jau kokia nors potekstė.“
Jos bei akordeonininko Andriaus Balachovičiaus poezijos programa geba suvirpinti net pačių griežčiausių klausytojų širdis:
„Su akordeonistu Andriumi Balachovičiumi esame paruošę programą „Poezija ir šansonai. Meilės tema: apie tave ir tau“. Gerokai virš valandos skamba poezija ir muzika. Po renginio priėjo vyras su žmona, ir tas vyras sako: „Žinokit, aš gyvenime neverkiu. Kur jūs mane nuvedėte? Kur jūs mane nunešėte? Pilnos akys ašarų... Man buvo taip gera, aš tiesiog išsivaliau...“ Santykių dilemos, šeimyninės peripetijos, ypač nesutarimai – paspaudus šį mygtuką, žmonės greitai sureaguoja ir tose situacijose iškart atpažįsta save...“
Užsienio lietuviai ir asmeniniai pomėgiai
Keliaudama po JAV, Norvegiją, Airiją, Šveicariją bei kitas šalis, artistė jaučia didžiulį užsienio lietuvių ilgesį ir patriotiškumą:
„Jie labai serga už Lietuvą, ten lietuvybę jaučiu labai stipriai – galbūt net stipriau nei čia. Matėme, kaip jie patys siuvasi drabužius, kad atvažiuotų apsirengę vienodai, kad visi atrodytų bendrai... Sakyti, kad jie tiesiog „išlakstė“, tikrai nereikėtų – ten pajutau labai daug tikro ilgesio...“
Be to, kelionių metu kartu su vyru Pauliumi ji visada randa laiko savo aistrai – žvejybai:
„Žinoma, jeigu mūsų su Pauliumi paklaustumėte, ką organizuoti įdomiausia, atsakytume – žvejybą. Kur tik nukeliavome – ar toje pačioje Norvegijoje, ar Amerikoje – visur žvejojome. Nepaprastai smagu, kada gali darbą derinti su hobiu...“
Vienintelis noras
Atsakydama į tradicinį laidos klausimą, ką pakeistų Lietuvoje, jei turėtų burtų lazdelę, N. Narmontaitė įvardijo skaudžiausią visuomenės žaizdą — žmonių tarpusavio susipriešinimą ir pavydą:
„Susipriešinimą tarp žmonių. Kažkokį turim vis tiek tą tokį geną. Kiek ankstesniais istoriniais periodais būta tarpusavio konfliktų, kiek įskundimų, kiek kaimynų vieni kitus trėmė į Sibirą... Šis susipriešinimas jaučiamas ir dabar. Tokiais neramiais laikais viskas tik užaštrėja. Aš iš tiesų labai norėčiau, kad laikytumės vieningai. Juk mes, lietuviai, turime savyje ir to tikro gerumo...“
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