Nijolė Pareigytė – apie atostogas, šeimą ir konfliktus namuose: „Anksčiau jų būdavo daugiau“

„Man vasara visada būna tokia „šienapjūtė“ – atlikėjai, renginių vedėjai, organizatoriai visada turi labai daug darbo, kadangi būna daug švenčių, vestuvių, jubiliejų. Kadangi oras būna geras, visi nori švęsti. Mes dirbam išsijuosę, prakaituodami. Ir ši vasara, visai neišskirtinai nuo kitų, man labai darbinga. Bet aš tuo labai džiaugiuosi“, – šypteli moteris.

Tarp alinančio karščio ir nuolatinių darbų Nijolė tikina itin retai surandanti laisvą minutę išvykti kur nors paatostogauti. Ji neslepia, kad darbai veja vienas kitą – todėl vasara jai niekada nėra poilsio metas.

„Buvau susiplanavusi poilsį Nidoje, bet atsirado klientė, kuri užsiprašė pravesti renginuką – sutikau, – juokiasi. – Reikėjo atšaukti Nidą ir kibti į darbus. Mums su šeima pailsėti labiau išeina žiemą – kaip tik spalio mėnesį esame numatę kelionę į Ameriką, Kolumbiją. Šią vasarą, kaip tradicija, darbiniais reikalais išskrendu į Maljorką. Pasidarėme tokią šeimos išvyką – vyras ten gimtadienį švęs, pabūsim ir su draugais. Gausis taip, kad tą savaitę ir darbuosimės, ir su šeima pailsėsime. Visur darbą derinsime su malonumais ir poilsiu.

Visai neseniai keturias dienas praleidome Palangoje, bet aš kasdien prie kompiuterio – tai scenarijai, tai kiti darbai, organizaciniai reikalai. Tačiau spėjau ir pailsėti, knygą paskaityti.“

„Darboholike“ save vadinanti moteris neslepia, kad dažnai į šiltus kraštus bei prie jūros ją lydi šeima: „Stengiuosi darbą suderinti su poilsiu ir šeima. Laiko neturim daug, o kai jo randam, visada stengiamės būti kartu.“

Paklausta, ar vyras nepavydi dėl nuolatinių išvykų ir labai riboto laisvo laiko su šeima, Nijolė tik šypteli – tokia kasdienybė.

„Kai 12 metų gyveni su žmogumi, dirbi tą patį darbą darbą diena iš dienos, konfliktų tikrai mažiau. Anksčiau jų būdavo daugiau. Dažnai laiką leidžiame atskirai, dėl to nėra tokios trinties kaip kad kasdien esant kartu. Dėl to atskiro laiko ir rutina labai „nedaužo“. Aš visame kame bandau įželgti pliusų – mūsų kasdienybėje dėl to neatsibosta laikas kartu, nes dažnai esame skirtingose vietose su skirtingais žmonėmis“, – teigia moteris.

Bet ji neslepia, kad laikas su mylimiausiais žmonėmis – itin svarbus net ir gyvenant labai greitu ir įtemptu gyvenimo ritmu: „Kai randi laisvo laiko, jį stengiesi visada praleisti su šeima. Man atrodo, kad nuolat būti su artimaisiais atsibosta, o dėl to neišeina į juos pilnai susitelkti ir kokybiškai praleisti laiką. Juk kai daug laiko praleidi su tuo pačiu žmogumi, jis pradeda truputį įgristi. Tad mūsų šeimoje – visko po truputį“, – šypteli moteris.

Baigė pradinę mokyklą

Su Nijole kalbėjome ir dar viena tema – visai neseniai, dar birželio 6-ąją jos dukra Patricija užbaigė pirmą svarbų savo mokslų etapą ir uždarė pradinės mokyklos duris.

„Jei atvirai, šiandieną tas suvokimas, kad jau vienas etapas iš daugelio yra praeitas sukėlė liūdesį. Jau net galvojau, kodėl ta mokykla turi tik keturias, o ne devynias klases“, – kalbėjo ji.

Iš pradžių moteris dukrą norėjo leisti į Jėzuitų arba LSMU progimnaziją, ieškojo kuo geresnės vietos. „Mes kone tris mėnesius gyvenome streso režimu. Stojome į vieną progimnaziją, neįstojome, tada bandėme į kitą – nepavyko. Atrodė, kur tą vaiką leisti...

Aš tada kitų variantų neturėjau, bet dukrai nepavyko įstoti. Tai tik tada pradėjau ieškoti kitų mokyklų ir, pasirodo, prie mūsų namų yra puikiausia Žaliakalnio progimnazija. Džiugu, kad pavyko man ir vėl savo vaikui rasti gerą vietą“, – džiaugėsi pašnekovė.