Netyla kalbos dėl Meghan Markle poelgio: sulaukė pasipiktinimo bangos

Vienu momentu buvo galima pastebėti, kaip dviejų vaikų mama ant geltonos ir mėlynos spalvos paveikslo, kuris iš pirmo žvilgsnio atrodė kaip Ukrainos vėliava, užrašo žodį „taika“, skelbė dailymail.co.uk.

Tačiau dėl gėdingos klaidos hercogienė vėliavą nupiešė aukštyn kojomis. Ukrainos nacionalinėje vėliavoje virš geltonos juostos yra mėlyna juosta. Vaizdai, kuriuos paskelbė Didžiosios Britanijos ambasada, buvo padaryti privačiame renginyje.

Meghan klaida ypač skaudi, nes Sasekso hercogienė ir kunigaikštienė ne kartą komentavo Rusijos invaziją į Ukrainą ir išreiškė paramą ukrainiečiams.

Praėjusį mėnesį pora paskelbė paaukojusi neskelbtiną sumą labdaros organizacijoms.

If only she would have googled the Ukrainian flag before hand (as she allegedly had to google the British anthem) than she would not have painted it upside down. 🇺🇦#MeghanMarkle #HarryAndMeghan pic.twitter.com/g1yAnvzrII