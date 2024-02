Komikas žinomu tapo dar 1970-1980-aisiais metais. Žmonės jį žinojo dėl akiplėšiškų juokelių, juodo humoro ir jo sugebėjimo savo humorą perkelti net į kiną.

Vyras savo sugebėjimus viešai kalbėti ir laidyti juokelius net panaudojo filmuose – vaidindamas „Robinas Hudas: vyrai su pėdkelnėmis“ (Robin Hood: Men in Tights) ir HBO seriale „Curb Your Enthusiasm“, skelbia „The New York Times“.

Jo publicistas Jeffas Abraham mirties priežastį pažymėjo kaip infarktą.

Dar praeitais metais buvo paskelbta, kad komikui buvo nustatyta Parkinsono liga.

Vienas žinomiausių savo kartoje

J. Lewisas buvo vienas iš žinomiausių komikų kartos, kuri subrendo septintajame ir aštuntajame dešimtmečiuose ir pasižymėjo nuo pasaulio pavargusiu, sarkastišku sąmoju, kuris puikiai atspindėjo miestų, kuriuose daugelis jų dirbo, negerą savijautą.

Savo karjerą jis sėkmingai pradėjo Niujorko naktiniame klube, kur dirbo komiku, ir po kelių pasirodymų tapo nuolatiniu svečiu vakarinėse pokalbių laidose. Gerbėjai jį dažnai mėgdavo dėl jo paprastumo ir nuoširdumo prieš kameras.

REKLAMA

REKLAMA

Laidoje „Late Night With David Letterman“ jis iš viso pasirodė 48 kartus.

Pranešama, kad jis buvo komikų bumo, kuris prasidėjo aštuntojo dešimtmečio pabaigoje išplitus kabelinei televizijai, priešakyje.

REKLAMA

Neurotiškas ir savęs nuvertinantis, paprastai apsirengęs juodai, Lewisas vaikščiojo po komedijų klubų scenas, pakraipęs galvą, susiėmęs už juodų plaukų, pasakodamas apie savo gyvenimo ir meilės sunkumus. Save jis vadino „Skausmo princu“.

Kai kuriuos savo anekdotinius siužetus jis kūrė aplink idėją apie blogiausią įmanomą kasdienio žmogaus versiją: padavėjas iš pragaro, gydytojas iš pragaro.

Savo kūrybą jis kūrė natūraliai – jo kančia nebuvo apsimestinė – bet taip pat įžvalgiai atkreipdamas dėmesį į nerimą keliančias kasdienio gyvenimo detales.