Jautrią žinutę D. Katkui nusiuntė ir pirmasis atkurtos nepriklausomos Lietuvos vadovas, profesorius Vytautas Landsbergis.
Išreiškė palaikymą
Savo Facebook paskyroje profesorius parašė trumpą, tačiau palaikymo kupiną žinutę, skirtą netektį išgyvenančia D. Katkui:
„Donatai, nepasakysiu tau apie likusią tuštumą nieko nauja, bet labai stipriai apkabinu.
Vytautas“, – rašė jis.
Skaudii netektis
Primename, kad apie šią skaudžią netektį socialiniuose tinkluose pranešė Donato ir Laimos Erikos sūnus Laurynas, sutikęs pasidalinti žinia ir su portalu tv3.lt.
„Sudie, mama.
Iki pasimatymo dangaus pievose“, – rašė jis.
Jis taip pat pasidalijo ir jautriu archyviniu kadru.
Ilgametė dėstytoja
Doc. dr. Laima Erika Katkuvienė buvo žinoma Lietuvos anglų filologė, ilgametė Vilniaus universiteto dėstytoja bei Anglų filologijos katedros vadovė.
Įstojusi į anglų kalbos ir literatūros studijas Vilniaus universitete 1959 metais, jį baigė 1964 m. ir iškart prisijungė prie Anglų filologijos katedros kolektyvo. Šioje aukštojoje mokykloje ji išdirbo beveik pusę amžiaus. L. E. Katkuvienė dėstė anglų kalbą, gilinosi į kalbotyrą, akademinį rašymą bei mokslinių tekstų rengimą, yra išleidusi mokomųjų leidinių ir publikavusi straipsnių.
Ji taip pat buvo dirigento Donato Katkaus sutuoktinė. Pora užaugino du sūnus – Lauryną ir Mykolą.
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