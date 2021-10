Neseniai sugrįžusi ABBA paskelbė liūdną žinią: tai jau tikrai viskas

Pirmąjame interviu „The Guardian“ po grupės sugrįžimo grupės narys Benny Anderssonas atskleidė, jog grupė neturi jokių planų toliau kurti muziką ir koncertuoti. Gerbėjų nusivylimui, muzikantas patikino: „Tai viskas“.

Tiesa, antrosios grupės skyrybos bus kitokios, nei 1982-aisiais – ketveriukė skirstytis šį kartą nusprendė galutinai ir draugiškai. Prieš beveik 30 metų grupė išsiskyrė staiga ir piktai – įvyko skyrybos tarp dviejų jos narių.

„Tada nei vienas iš mūsų nepasakė, jog tai viskas, daugiau ABBA nebebus. Dabar galiu užtikrintai pasakyti – tai viskas“, – tikino B. Anderssonas.

Primename, jog rugsėjo mėnesį grupė pranešė džiugią naujieną – naują albumą ir futuristinį šou-koncertą.

Grupės nariai Bjornas Ulvaeusas ir Benny Anderssonas per vaizdo pristatymą Londone paskelbė: „Sukūrėme naują albumą su ABBA“.

Londono bokšto „ArcelorMittal Orbit“ viršuje muzikos įrašų milžinė „Universal Music Group“ surengė naujos dainos „I Still Have Faith in You“ („Tebetikiu tavimi“) pristatymą.

Tuomet renginyje pasirodė juodai apsirengę B. Ulvaeusas ir B. Anderssonas. Jiedu asmeniškai paskelbė žinią apie naują projektą.

„Albumas dabar jau gatavas, jis sukurtas“, – sakė B. Anderssonas, pasakodamas apie ABBA sugrįžimą į įrašų studiją.

„Praėjo 40 metų ar gal 39-eri, bet atrodė, kad nepraėjo nė kiek laiko. Buvo išties stulbinama, – pridūrė B. Anderssonas. – Dirbome kiek įmanoma geriau, atsižvelgiant į mūsų amžių.“

„Mūsų amžius viskam suteikia tam tikro gylio, – kalbėjo B. Ulvaeusas. – Esama daug patirties, daug metų, ir, tikiuosi, žmonės tai pajus.“

Albumas bus išleistas lapkričio 5 dieną, sakė grupės nariai.

ABBA muzikantai taip pat kalbėjo apie naują šou, kuriame bus rodomi naujausiomis technologijomis sukurti jų skaitmeniniai atvaizdai.

Jie pasakojo, kaip fotografavosi vilkėdami kūną glaudžiai aptempiančius triko, kad būtų galima sukurti atvaizdus naujajam šou „ABBA Voyage“. Jis bus rodomas Londone šiuo metu statomame teatre.

Per šią 1,5 val. trukmės muzikinę programą skambės 22 dainos, sakė B. Ulvaeusas ir B. Anderssonas.