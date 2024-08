Nepavykusios žvaigždžių grožio injekcijos: persistengė ir nebeatrodo kaip žmonės

Kosmetikos specialistai pasvarstė, kokie, jų nuomone, yra blogiausi garsenybių užpildai.

Nepavykusios žvaigždžių grožio injekcijos (5 nuotr.) Madonna (nuotr. SCANPIX) Ramona Singer, Madonna, Farrah Abraham (nuotr. SCANPIX) Ramona Singer (nuotr. SCANPIX) +1 Farrah Abraham (nuotr. SCANPIX) Lisa Rinna (nuotr. SCANPIX)

(5 nuotr.) FOTOGALERIJA. Nepavykusios žvaigždžių grožio injekcijos

Jie išskirtinai kalbėjosi su „The U.S. Sun“ apie nekokybiškus darbus ir apie tai, kaip geriausiai į juos reaguoti.

Nuo realybės šou žvaigždžių iki dainininkių – keturios garsenybės atsidūrė nevykusiųjų sąrašo viršuje.

Madonna

65-erių metų moteris sulaukė daug žiniasklaidos dėmesio dėl to, kad bėgant metams smarkiai pasikeitė jos išvaizda.

Pasak šios srities eksperto, Madonnai buvo atliktos kelios plastinės operacijos ir veido užpildai, o rezultatai nėra pagiriamieji.

„Ji persistengė su veido plastinėmis operacijomis, kartu su užpildais ir pernelyg sustandėjusia kakta“, – sakė registruota slaugytoja Tara Adashev.

„Nors operacija ne visada yra pataisoma, sprendimas tokiems drastiškiems pokyčiams yra užpildyti tas vietas, kurios atrodo pernelyg įdubusios.“

Sveikatos specialistė, dirbanti „Neinstein Plastic Surgery“, paaiškino, kad naudojant mažiau botokso kaktos srityje, jos antakiai nesušoks ir neatrodys nenatūraliai.

Ji pridūrė, kad Madonna dabar yra neatpažįstama dėl pernelyg perspaustos išvaizdos.

Farrah Abraham

Farrah geriausiai žinoma iš MTV serialų „16 ir nėščia“ ir „Paauglių mama“. Ji anksčiau atvirai pasakojo apie savo veido plastines operacijas.

32-ejų metų moteris taip pat yra naudojusi daugybę veido nechirurginių injekcijų.

T. Adashev peržiūrėjo realybės šou žvaigždės transformaciją ir pasiūlė natūralią korekciją.

„Nors televizijos laidoje ji turėjo apvalesnį, jaunatvišką veidą, ji persistengė užpildų srityje“, – sakė ji.

„Jos skruostai nebeatrodo kaip žmogaus ir yra pernelyg išpampę. Be to, jos lūpos yra per daug užpildytos, todėl yra neproporcingos likusiai veido daliai.“

Specialistai pasiūlė Farrah leisti lūpų užpildams ištirpti patiems, kad būtų išsaugotas odos audinys.

Lisa Rinna

Pasak Taros, „Real Housewives of Beverly Hills“ žvaigždė Lisa Rinna buvo gerai žinoma 2000-ųjų estetikos pasaulyje dėl savo pernelyg pripildytų lūpų.

„Dėl jos mažo ūgio akys dažniausiai krypsta tiesiai į lūpas, nes jos yra keistos“, – sakė ji.

„Nors galite turėti putlų lūpdažį, jis turėtų būti proporcingas likusiai veido daliai.“

Specialistė pridūrė, kad pernelyg putli išvaizda, susijusi su užpildais, yra tendencija, kuri neabejotinai išnyks.

Ramona Singer

Dar viena „Real Housewives“ dinastijos žvaigždė Ramona sulaukė dėmesio dėl savo nuolatinio nustebusio žvilgsnio.

„Nors ji atsivėrė apie savo veido liftingą, jai vis dar nepakankamai skiriama botokso, dėl to pernelyg išryškėja antakių arka“, – sakė T. Adashev.

Ekspertė paaiškino, kad šią klaidą galima ištaisyti per dvi savaites po botokso vartojimo, pridedant nuo dviejų iki keturių vienetų į antakio viršūnę, kad ji šiek tiek sumažėtų.

„Tai padės išlaikyti atvirus ir neapsunkintus vokus“, – sakė ji.