  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės > Niekdariai

Nepatikėsite, ką pasiūlė „Niekdariai“: idėja kilo sporto klube pamačius nuogus vyrus

2025-12-04 21:30 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-12-04 21:30

„Paslėptos kameros“ projektas „Niekdariai“ įsibėgėjo, o keturi humoristai neria į vis keistesnes ir mažiau nuspėjamas avantiūras. Šįkart niekdariai buvo suskirstyti poromis ir turėjo žmonėms pristatyti naują verslo idėją, kurią jiems paruošė kita pora. Juokinga ir tai, kad pristatymų metu jiems teko visiškai improvizuoti ir suktis iš padėties, nes nežinojo, apie kokį gaminį kalbės.

„Paslėptos kameros" projektas „Niekdariai" įsibėgėjo, o keturi humoristai neria į vis keistesnes ir mažiau nuspėjamas avantiūras. Šįkart niekdariai buvo suskirstyti poromis ir turėjo žmonėms pristatyti naują verslo idėją, kurią jiems paruošė kita pora. Juokinga ir tai, kad pristatymų metu jiems teko visiškai improvizuoti ir suktis iš padėties, nes nežinojo, apie kokį gaminį kalbės.

0

TAIP PAT SKAITYKITE:

Fokus grupėje vykstanti diskusija buvo slaptai įrašinėjama, o jos dalyviai nežinojo, kokias skaidres netrukus pamatys. Iššūkį laimės ta komanda, kuri geriau įtikins savo fokus grupę, kad toks verslas patrauklus.

Bandė įtikinti dėl sporto klubo vaikams 

Pirmieji verslo idėją pristatė Markas Žukauskas ir Antanas Sadauskas. Netrukus humoristai sužinojo, kad jiems reikės reklamuoti vaikų sporto klubo idėją.

Pirmasis pradėjo kalbėti M. Žukauskas, akcentavęs vaikų viršsvorio problemą bei prisiminė vaikystės traumuojančias patirtis, kai sporto klubuose dažnai matė nuogus vyrus.

„Pas mus griežtai visos rūbinės bus kabinos ir vaikai persirenginės vieni, nebus kažkokių ten dešrelių ir švarcų nė vieno“, – šyptelėti galimus investuotojus privertė M. Žukauskas

Žinomas humoristas susirinkusiems taip tikino, kad vėliau čia sportuosiantys vaikai taps treneriais, todėl jiems bus galima mokėti mažesnes algas:

„Mums apsimokės iš biznio profilio, nes šešiolikmetis mokins aštuonmetį ir šešiolikmečiui mes galime mokėti ganėtinai mažus pinigus.“

Siūlė šokiruojančią idėją

A. Sadauskas pridėjo, kad vienas vaikas būtų maitinamas steroidais, o tai esą priverstų kitus vaikus norėti būti panašiu į jį. 

„Vieną vaiką turėsime kaip pavyzdį, jis bus prisipumpavęs“, – pasakojo A. Sadauskas, netrukus ekrane pateikęs vaiko kultūristo nuotrauką.

Vaikinų prezentaciją išklausę pristatymo dalyviai abejojo tokios idėjos sėkme ir klausė, ar patys jie tiki tokia idėja.

„Ar būtume pasiruošę leisti savo dukrytę į tokį sporto klubą, tai griežtai ne“, – sakė vienas dalyvių.

Tuo tarpu M. Žukauskas bandė toliau kurti šou.

„Mes tikime ir padarysime, o Jūsų nuomonė tai nelabai svarbi iš tikrųjų“, – kategoriškai jiems atšovė M. Žukauskas.

Kita „Niekdarių“ komanda pristatinėjo Marko ir Antano parengtą verslo idėją ir piršo mintį, kad Kaunui reikalingas metro.

Kaip į komikų išdaigas reagavo potencialūs investuotojai ir kam šią savaitę teks vykdyti bausmę – žiūrėkite laidoje „Niekdariai“ pirmadieniais-ketvirtadieniais, 21 val. per TV3 ir naujienų portale tv3.lt

Kaip sekėsi atlikti užduotį, pamatykite vaizdo įraše staipsnio pradžioje.

VISĄ LAIDĄ ŽIŪRĖKITE ČIA:

Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „Niekdariai“.

