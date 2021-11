Nepagydoma liga serganti Conchita Wurst pasirodė be makiažo ir prisegamų plaukų: lyg kitas žmogus

Thomas Neuwirthas gimė 1988 m. Būdamas paauglys, jis jau pradėjo rodytis įvairiuose televizijos projektuose ar dainų konkursuose.

(10 nuotr.) FOTOGALERIJA. Conchita Wurst

Nuo pat paauglystės jis savo gyvenimą siejo su muzika, tačiau po „Eurovizijos“ laimėjimo, jis taip ir netapo pasauline žvaigžde.

Laimėjusi prestižinį konkursą, Conchita Wurst išgarsėjo visoje Europoje. Žiniasklaida apie ją daug rašė, tačiau jos muzikiniai kūriniai mažai kam buvo įdomūs. Iš trijų 2015–2019 m. išleistų albumų nė vienas nebuvo sėkmingas už Austrijos ribų. Kalbant apie muzikinius pasiekimus, Conchita išliko vietine žvaigžde.

Dainų konkurse C. Wurst daugybės dėmesio sulaukė ne tik dėl įstabaus balso, tačiau ir dėl išvaizdos. Nos C. Wurst vizitine kortele yra tapusi drag išvaizda, tačiau visa dažniau soc. tinkluose pasirodo ir be makiažo ar prisegamų plaukų.

Primename, kad kiek ankčiau rašėme apie C. Wurst.

2014 metais po pergalės „Eurovizijoje“ Wurst dainavo 2000 delegatams Europos parlamente, renginyje, skirtame kovai su diskriminacija. Europos parlamente Conchita Wurst pasakė kalbą apie pagarbą ir toleranciją.

„Jūs neprivalote manęs mylėti, bet turite gerbti, jog aš esu čia“, – delegatams kalbėjo atlikėja.

Tais pačiais metais ji pasirodė Jungtinių Tautų ofise, kur susitiko su JT generaliniu sekretoriumi Ban Ki-moonu. 2015 metais Conchita išleido savo autobiografiją, tą patį mėnesį išėjo debiutinis jos albumas.

2018 metais T. Neuwirthas atskleidė, sergantis ŽIV. Prisipažinti apie diagnozę privertė buvusio vaikino grasinimai ją paviešinti. Pasak muzikanto, jis serga neužkrečiama ir nepastebima ŽIV forma.

2019 metais Tomas Neuwirthas atskleidė, norintis išskaidyti savo personažus į jau klausytojams žinomą moteriškesnę Conchitą ir WURST – vyriškesnį personažą.

2020-aisiais Conchita Wurst suvaidino filme apie Euroviziją „Eurovizija: ugnies istorijos saga“, kur suvaidino pačią save.

Tiesa, 2021-aisiais Thomas Neuwirthas bent trumpam atsisakė ilgaplaukės moters vaidmens. Naujausiame vaizdo klipe vyras pasirodė su trumpai kirptais rožiniais plaukais.