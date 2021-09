Ne visos viltys prarastos: Kim Kardashian užminė mįslę dėl susitaikymo su Kanye Westu

Porai vis dar yra vilties likti kartu, pranešė pagesix.com

40-metė K. Kardashian nors ir pateikė skyrybų dokumentus, tačiau vis dar svarsto juos atsiimti.

Gandai apie susitaikymą pasklido po to, kai K. Kardashian netikėtai pasirodė vilkėdama vestuvinę suknelę ir pasidalijo jos ir vyro nuotraukomis.

Tiesa, užsienio žiniasklaidoje rašoma ir tai, jog šį penktadienį pora laiką leido drauge.

Naujienų portalas tv3.lt primena, kad šių metų pradžioje pasaulį pasiekė netikėta žinia – reperis Kanye Westas ir realybės šou žvaigždė Kim Kardashian suka skirtingais keliais. Tiesa, poros nesutarimais prasidėjo jau prieš metus, per karantiną, tačiau paskutinį žingsį jiedu nusprendė žengti dabar.

Užsienio žiniasklaidai nutekintuose poros skyrybų dokumentuose paaiškėjo ir tikroji jų noro nutraukti santuoką priežastis.

„Keeping Up With the Kardashians“ žvaigždė rašė, jog ją ir Kanye sieja „nesuderinami skirtumai“ – būtent tokią priežastį Kim nurodė kaip pagrindinę, verčiančią ją skirtis. Taip pa čia pažymėta, kad ji sieks tapti 4 jų vaikų – North, Sainto, Chicago ir Psalm – mama.

Taip pat Kim reikalavo priteisti terminuotą sutuoktinio paramą iškart po to, kai jų santuoka bus nutraukta.

Kaip žiniasklaidai teigė artimi reperio šaltiniai, jis tokia sutartimi yra patenkintas.

Taip pat pora jau aiškinasi, kaip skirstysis savo nekilnojamą turtą, o jų skyrybos, teigiama, bus taikios. „Tarp Kim ir Kanye nėra jokios dramos. Kim nuliūdusi tik dėl to, kad jie nesugebėjo išsaugoti santuokos. Tačiau tam, kad santuoka būtų laiminga, reikia dviejų žmonių. Kim atrodė, kad Kanye nepasiruošęs dėl to sunkiai dirbti ir leistis į kompromisus“, – sakė artimas poros šaltinis.

Primename, kad vasarą suėjo 8 metai nuo to laiko, kai Kim ir Kanye ėmė susitikinėti.

Tiesa, didžiausi Kim gerbėjai tuo metu abejojo moters jausmų tikrumu – daugelis spėliojo, kad moksliuką primenantis reperis tikrai ilgam nepatrauks jos dėmesio, arba jog tai paprasčiausias reklaminis triukas.

Tikriausiai visi poros gerbėjai žino, jog prieš pradėdami savo romantinius santykius, Kim ir Kanye buvo pažįstami. Jiedu susipažino 2004 metais, kai Kim buvo ką tik išsiskyrusi su savo pirmuoju vyru, Damonu Thomas. Tuo metu ji dirbo kaip asmeninė stilistė su prekės ženklu „Brandy“, kuris tuo metu bendradarbiavo su Kanye dėl jo muzikinių koncertų.

Vėliau reperis prisipažino, kad tai jam buvo meilė iš pirmo žvilgsnio. Ne ką gražiau apie dabartinį vyrą dabar atsiliepia ir Kim. „Maniau, kad tu esi patrauklus, malonus, labai šarmingas, linksmas ir galingas – tu man kėlei pagarbą. Tačiau aš buvau tikrai drovi, tyli ir kiek nervinga“, – sakė K. Kardashian.

O štai Kanye, nors ir buvo Kim labai susižavėjęs, jos pavardės teisingai ištarti nesugebėjo. Vienam savo draugui yra pasakęs: „Ar žinai tą merginą, Kim Kardijon?“

2008 metais pora filmavosi bendrame projekte – Kim turėjo vaidinti Kanye įsimylėjusią merginą. „Vaidinau „Žvaigždžių karų“ personažą ir norėjau, kad ji būtų mano princesė Leia, nes ji buvo mano svajonių mergina“, – vėliau Kim motinai Kris Jenner pripažino reperis.

„Pamenu, prie jos labai jaudinausi, o kartu ir didžiavausi, kad ji stovi prieš mane. Ją pamilau anksčiau, nei sugebėjau ją užkalbinti“, – sakė K. Westas.

Tiesa, tuo metu Kim vaikinai buvo visai kitokie, nei Kanye – dažniausiai ji rinkdavosi aukštaūgius sportininkus, su pritrenkiančiais kūnais.

„Vienu metu, kai dar su ja nedraugavau, bet labai to norėjau, ėmiau mąstyti, kad man gali netgi tekti pradėti sportuoti“, – yra juokavęs K. Westas.

Ir nors Kim ir Kanye draugystė tuo metu įgavo pagreitį, jie ir toliau susitikinėjo su kitais žmonėmis.

Tiesa, Kanye jausmai Kim ėmė vis labiau stiprėti, o vienoje savo dainoje – „Knock You Down" jis davė aiškią užuominą tuomet