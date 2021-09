Nauja laidos „Sveikata.lt“ vedėja Aistė Paškonienė – profesionalė ir medicinoje, ir ant parketo

Šį sezoną laidos vedėjos vairą perims nosies ir gerklės ligų gydytoja Aistė Paškonienė. Be to, kad yra gydytoja, Aistė yra ir moteris, į kurią norėtųsi lygiuotis.

Ji ne tik padeda sergantiems, bet ir organizuoja gydytojų konferencijas, skaito mokslinius pranešimus, o taip pat yra parašiusi daugybę mokslinių straipsnių. Tačiau be viso to Aistė turi ir visai kitokią pusę. Ji – sportinių šokių čempionė, teniso mylėtoja bei dviejų berniukų mama.

Tačiau tokia patirtis televizijoje jai – pirmoji. „Neslėpsiu – šiuo metu atrodo, kad prie kamerų nepriprasiu niekuomet“, – juokiasi ji, tačiau jau rytoj žiūrovai savo ekranuose išvys savimi pasitikinčią profesionalę.

Gavusi pasiūlymą vesti laidą, A. Paškonienė prisipažįsta kiek dvejojusi – juk kameros jai svetimos, o ir baimės tikrai buvo nemažai. „Pradėjus dirbti televizijoje tampi viešas, labiau žinomas žmogus. Tačiau kartu šis pasiūlymas mane be galo viliojo, juk tai – sveikatos laida. Nors mano pačios specialybė gana siaura, mane laida patraukė tuo, jog šitaip esu priversta domėtis apie visas ligas, naujoves. Manau, kad platesnis požiūris į pacientą – visuomet į naudą“, – įsitikinusi nosies ir gerklės ligų gydytoja.

Pažvelgus į A. Paškonienės kasdienybę, pasidaro sunku suvokti, kaip moteris viską spėja. Tačiau pati gydytoja sako, kad visi jos turimi hobiai ne tik motyvuoja, bet ir suteikia jėgų.

„Be to, kad dirbu gydytoja, dar esu rezidentų vadovė, mama ir žmona, tačiau stengiuosi laiko dienoje surasti ir pomėgiams. Dieną galvoju apie pacientus, o juk jie pas mane ateina tikrai nepasidžiaugti. Tad po to ir man norisi kiek pravėdinti galvą. Sportiniai šokiai yra mano gyvenimo būdas – šoku nuo vaikystės, tad treniruotės man yra malonumas. Tačiau kartu tai – juodas ir žiaurus darbas, o treneriai – labai reiklūs, ypatingai tais atvejais, jei ruošiesi varžyboms. Treniruotei surasti 2 valandas per parą taip pat ne visuomet paprasta. Bet galvoju, kad kuo daugiau darai, tuo daugiau padarai“, – įsitikinusi ji.

Gydytoja sau kelia itin aukštus reikalavimus, tačiau taip pat – ir aiškią misiją, kurios sieks laidoje: „Labai tikiuosi, kad laidoje bus daug mano pačios indėlio. Manau, kad bus labai įdomu – bent man pačiai, taip yra jau dabar. Laukiu naujovių, įdomių pašnekovų, temų. Apie sveikatą kalbėsime paprastam žmogui, jam suprantama kalba.“

Tačiau ar visuomet medikams kalbėti taip, kad juos suprastų ne tik kolega, o ir bet kuris kitas žmogus, yra paprasta? „Tai nebėra sudėtinga, nes juk ir mūsų darbo pobūdis yra aiškinti ligą kuo paprasčiau. O ir studentams, dėstant dalykus, sudėtingus dalykus ir procesus reikia pateikti kuo įmanoma paprasčiau, išversti į žmonių kalbą – tą naudoju ir kasdienybėje. Žinoma, pasitaiko visko – kartais išsprūsta ir kokia „sunkesnė“ frazė….“ – šypteli ji.

Save naujoji „Sveikata.lt“ vedėja įvardija kaip itin atsakingą, o prieš kiekvieną laidą skiria daugybę laiko savo žinių gilinimui. „Prieš pirmą laidą netgi repetavau. Manau, kad visa tai neateina šiaip, iš niekur. Toks pasiruošimas atima nemažai laiko, tačiau pastangos yra to vertos. Tikiuosi, kad žmonės šią laidą žiūrės, o aš pati jaučiu didelį palaikymą – tiek iš savo artimųjų rato, tiek ir iš rezidentų“, – sako Aistė ir jau šį šeštadienį kviečia praleisti kartu su ja.

Pirmojoje šio sezono „Sveikata.lt“ laidoje bus aiškinamasi, kaip užkirsti kelią klastingajam debetui, o ją pamatyti kviečiame jau šį šeštadienį, 09.30 val. per TV3!