Natalijos Bunkės svajonė pildosi: „Iki šio sprendimo brendau ilgai“

„Iki šio sprendimo brendau ilgai. Scenos kolegos, artimieji nuolat kartojo – Natalija imk arenas. Tačiau aš nenorėjau to daryti tik tam, kad daryti. Kai pagaliau susidėliojau viziją, kokio koncerto, jo koncepcijos, vizualizacijų ir visų kitų sprendimų noriu, supratau – metas tai įgyvendinti. Pastaruosius ketverius metus mano koncertai būna sausakimši, bilietai parduodami akimirksniu ir dažnai pavėlavę juos nusipirkti važiuoja į kitus miestus, kad galėtų išgyventi tas nerealias emocijas mano koncerto metu. Savo armijai gerbėjų, sekėjų esu be galo dėkinga. Tai jie mane motyvuoja ir skatina įgyvendinti didžiausius gyvenimo scenarijus. Mane daugiausiai socialiniuose tinkluose seka merginos. Aš į jas visuomet kreipiuosi – panos. Šį kartą irgi neabejoju, kad su savo panom, kaip visuomet, tapsime neįveikiamu kumščiu ir visos kartu sukursime pačio geriausio, garsiausio ir įspūdingiausio koncerto atmosferą“, – ateities planais pranešime spaudai dalinasi N. Bunkė.

Gerbėjai N. Bunkę vadina tikru uraganu scenoje. Garsenybė koncertų metu priverčia judėti visus, o vieno pasirodymo metu sugeba pakeisti net keletą sceninių kostiumų. Pasak jos, ne išimtis bus ir koncertas „Verta milijono“: „Su dizainerėmis Airida Skrickiene ir Aida Zenčiukaitė jau ruošiame daugybę sceninių įvaizdžių, jų tikrai bus daug. „Tina Dance“ kolektyvas rengia nerealias choreografijas. Prie šio koncerto dirba didžiulė komanda. Scenografai, apšvietėjai, režizieriai, visi – patys geriausi savo srities specialistai. Darbų daugybė, tačiau, kai aplink tokia didelė komanda viskas tampa daug paprasčiau. Visi esame labai vieningi ir kuriame bendrą tikslą, kad šis koncertas išpildytų visus lūkesčius. “

Natalija Bunkė sako, kad ateinantys metai bus kupini iššūkių, pasiruošimas didžiulis, tad dėl to teks sumažinti savo koncertų grafikus ir visą save atiduoti arenai: „Vasara turėdavau po dvidešimt penkis koncertus per mėnesį. Deja, bet teks jų atsisakyti, taip pat jau dabar atmetu daugelio koncertų vietų pasiūlymus. Noriu susikoncentruoti ties arena. Daugelis sako, kad pranašu savo mieste nebūsi. Noriu paneigti šį mitą. Kaunas – mano gimtasis miestas. Būtent dėl to pasirinkau Žalgirio areną. Žinoma, natūralu, kad kyla įvairių abejonių. Bet aš tikiu savo klausytojais, savo ištikima armija ir žinau, kad visi mes išpildysime šią didžiulę svajonę“.

Koncerto data pasirinkta taip pat neatsitiktinai. Didysis koncertas „Verta milijono“ įvyks 2023.02.11 – iškart N. Bunkei atšventus savo jubiliejų: „Aš nemėgstu švęsti savo gimtadienių. Bet keturiasdešimt atšvęsiu taip – kaip niekada. Ir Švęsime jį visi kartu Žalgirio arenoje. O Visi vyrai, kurie nori savo širdies damoms padovanoti Valentino dienos proga emociją – jau šiandien gali padovanoti bilietą į šį išskirtinį koncertą. Taigi pasistengiau ir dėl jų, kad nereiktų galvoti apie dovanas. Jau dabar galite įsigyti bilietą bilietai.lt puslapyje ir jeigu jūsų antroji pusė mėgsta mano dainas – neabejoju, ši dovana, taps viena įsimintiniausių. Na, o kalbant apie bilietus pirmieji du šimtai bilietų bus pigiausi, juos išpardavus, kaina kils. O artėjant koncerto datai, bilietų kainos dar didės. Taip pat koncerto metu bus speciali fanų zoną, kai galėsime visi arti scenos šokti ir dainuoti. Na, o super fanų bilietai leis ne tik būti arčiausiai scenos, tačiau ir po koncerto valandą laiko praleisti kartu – jaukiai bendrauti, pasidalinti emocijomis po koncerto, nusifotografuoti, vaišintis vaišėmis ir, be abejonės, super fanams įteiksiu dovanų. Tiesa, šių bilietų bus tik dvidešimt.“

Pasak Natalijos Bunkės, koncerto metu laukia daugybė staigmenų, kurios nustebins kiekvieną: „Koncertas „Verta milijono“ tikrai išpildys savo prasmę. Ten dalyvaus patys artimiausi draugai, scenos kolegos, bus daug svečių, kurie ruošia staigmenas. Scena bus suprojektuota taip, kad būtų daug patogių zonų. Bus ir VIP zona, fanų zona, kurioje galėsime iš arti bendrauti su didžiausiais gerbėjais. Man labai nuoširdžiai svarbu, kad visi pasijustų verti milijono. Todėl labai stengsiuosi dėl kiekvieno savo gerbėjo, juk kai turi armiją palaikytojų, privalai juos palaikyti ir tu.“

Pasakodama apie dainą N. Bunkė pripažįsta, kad joje užkoduotas pavadinimas susijęs su didžiausiomis svajonėmis ir jų išsipildymu. Naujoji jos daina skleidžia žinutę, kad reikia savo svajonėmis tikėti ir jų siekti: „Man dažnai rašo socialiniuose tinkluose – iš kur pas mane tiek motyvacijos, energijos, užsispyrimo, atsakymas banalus – reikia gaudyti savo svajones. Reikia imti ir patikėt savimi, žengti pirmą žingsnį ir eiti tikslo link. Prisiminkit, kad didžiausi gyvenimo pasiekimai, kelionės, atradimai prasidėjo nuo pirmo žingsnio. O žingsnis, mano svajonių koncerto link žengiamas labai tvirtai, nes tą žingsnį žengiu ne viena, o su didžiuliu būriu mano žmonių.“