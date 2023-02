Natalija Bunkė trankiai atšventė jubiliejų: stebino artimųjų dovanos ir įspūdingos dekoracijos

Žinoma dainininkė ilgai svarstė, kaip paminėti savo gimtadienį. Nusprendusi patikėti savo gimtadienio organizavimą bičiuliui Rokui Galvonui ir švenčių organizatorei „Ramunės šventės“ N. Bunkė liko maloniai nustebinta:

„Visos idėjos įgyvendintos tobulai. Ilgai svarsčiau ar apskritai švęsti savo gimtadienį, bet draugai įkalbėjo ir nebuvo kur dingti. Savo keturiasdešimtmečiui pasirinkau dvarą, nes mane labai žavi istorija, bei dvarų architektūra.

Nugriaudėjo Natalijos Bunkės jubiliejaus šventė: artimųjų staigmenos ir įspūdinga mylimojo dovana (64 nuotr.) (64 nuotr.) FOTOGALERIJA. Nugriaudėjo Natalijos Bunkės jubiliejaus šventė: artimųjų staigmenos ir įspūdinga mylimojo dovana

Dar viena priežastis – mano bičiulis Rokas vadovauja Krikštėnų dvarui, labai skaniai gamina ir tobulai pasirūpina šventėmis, o tokia proga norisi, kad kiekvienas būtų patenkintas ir net didžiausias gurmanas liktų nustebęs. Taip pat orėjau jaukaus vakaro su artimaisiais, Kai galima ir švęsti, ir pasišnekučiuoti, prisiminti prabėgusius metus. Man jau nebesinori jokių naktinių klubų ar siautulingų linksmybių, šventinę nuotaiką galima sukurti visai kitomis priemonėmis. Planas pavyko ir šią šventę atsiminsiu dar ilgai.“

Kalbėdama apie dovanas, Natalija Bunkė sako, kad ji jų nesureikšmina, rašoma pranešime spaudai. Maloniausia yra dėmesys, laikas, kuriuo su tavimi dalinasi artimieji:

„Kad ir kaip banaliai skambėtų, bėgant metams supranti, kad joks materialus daiktas tau neatstos draugystės, palaikymo. Be abejonės, labai gera, kai tave nori nustebinti, rasti originalių būdų pasveikinti ir deda tam didžiules pastangas. Tačiau emocijos, kurias išgyveni yra neįkainojamos ir jų nenusipirksi. O kai brangūs žmonės nori ir gali būti kartu šiame nuolatinio skubėjimo ritme reiškia tikrai daug.“

Visgi, be dovanų N. Bunkė neliko, o jos mylimasis - Edgaras Eidėjus pasistengė, kad keturiasdešimtasis gimtadienis išties būtų įspūdingas: „Pastaruosius metus daug bendradarbiavau su deimantų salonu Marry me by Ribas. Norėjau rasti išskirtinį deimantą žiedui. O Jie suteikia galimybę išsirinkti juos tiesiai iš deimantų biržos Izraelyje. Daug svarsčiau, rinkausi,. Išsirinkau deimantą, kurio norėčiau, o Edgaras rūpinosi jo įdėjimu į žiedą ir apipavidalinimu papildomais deimantais.“

Pasak E. Eidėjaus, ši dovana buvo gerai apgalvota, išskirtinis Natalijos žiedas tapo ne tik įspūdį keliančiu papuošalu, bet ir puikia investicija: “Kadangi Natalija jau seniau buvo nusižiūrėjusi tai, kas jai patinka, pamaniau, kad su šia dovana neprašausiu. Aš mėgstu viską apskaičiuoti, vadovautis protu, žiūrėti į ateitį. Moterys visuomet geriausiai žino ko nori ir kas joms labiausiai tinka, o vyrai racionaliai gali tuos dalykus įgyvendinti iki galo. Centrinis Natalijos žiedo deimantas yra investicinis, tai reiškia, kad ilgainiui jo kaina tik augs, šiandien tokios investicijos labai aktualios. O moterys gali džiaugtis ne tik gražia, bet ir naudinga dovana.“

Savo keturiasdešimtąjį gimtadienį Natalija Bunkė atšventė išties įsimintinai, viena svarbiausių vakaro programos dalių tapo grupės „Pikaso“ pasirodymas: „Aš labai mylių šią grupę, visi vakarėliai, šventės neapsieina be jų dainų. Net planuojant vestuves Malijorkoje planavome juos ten skraidintis, bet nepavyko susiderinti datų. Tad jubiliejaus jau negalėjau švęsti be šių vaikinų. Ir aš, ir mano svečiai turėjo tikrai nuostabią šventę.

Džiaugiuosi, kad tie sparčiai bėgantys metai man dovanoja gražius įspūdžius ir nuostabias emocijas. Esu labai visiems dėkinga sulaukusi tiek sveikinimų ir tikrai šiltų linkėjimų. Tikiuosi, kad viskas išsipildys ir šie metai bus nepaprastai geri emociškai.

Noriu padėkoti ir savo ištikimiems gerbėjams, socialinių tinklų sekėjams, kurie nuo pat ryto siunčia tūkstančius žinučių. Jau šeštadienį manęs laukia didžiausias mano koncertas Žalgirio arenoje, kur visiems dar kartą ištarsiu patį nuoširdžiausią ačiū.“