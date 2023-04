Pagrindinis jos patarimas – drąsiai derinti vintažinius stalo indus ir įrankius su naujais, šiuolaikiniais bei moderniais ir nepamiršti, kad mažiau kartais yra daugiau.

Namų interjero dekoratorė pataria iš anksto apgalvoti, kaip atrodys jūsų velykinis stalas: kokio bus stiliaus ir kokios spalvos dominuos.

„Viskas priklauso nuo norų, idėjų ir koncepcijos. Mano pagrindinis patarimas būtų drąsiai derinti paveldėtus ar antikvariatuose įsigytus indus su šiuolaikiniais ir moderniais. Visada pirmiausia patariu peržiūrėti tiek savo mamų, tiek močiučių komodas, sekcijas ir spinteles – ten tikrai rasite neatrastų lobių, taigi nereikės išlaidauti.

Nieko nėra brangesnio ir gražesnio už naujam gyvenimui prikeltas šeimos relikvijas“, – pataria interjero dekoratorė, kuri pati nuo mažens buvo mokoma laikytis etiketo ir atsakingai dengti bei dekoruoti stalą.

REKLAMA

Indrės Reimorienės Velykų stalo dekoracijos (55 nuotr.) Indrės Reimorienės Velykų stalo dekoracijos Indrės Reimorienės Velykų stalo dekoracijos Indrės Reimorienės Velykų stalo dekoracijos +51 Indrės Reimorienės Velykų stalo dekoracijos Indrės Reimorienės Velykų stalo dekoracijos Indrės Reimorienės Velykų stalo dekoracijos Indrės Reimorienės Velykų stalo dekoracijos Indrės Reimorienės Velykų stalo dekoracijos Indrės Reimorienės Velykų stalo dekoracijos Indrės Reimorienės Velykų stalo dekoracijos Indrės Reimorienės Velykų stalo dekoracijos Indrės Reimorienės Velykų stalo dekoracijos Indrės Reimorienės Velykų stalo dekoracijos Indrės Reimorienės Velykų stalo dekoracijos Indrės Reimorienės Velykų stalo dekoracijos Indrės Reimorienės Velykų stalo dekoracijos Indrės Reimorienės Velykų stalo dekoracijos Indrės Reimorienės Velykų stalo dekoracijos Indrės Reimorienės Velykų stalo dekoracijos Indrės Reimorienės Velykų stalo dekoracijos Indrės Reimorienės Velykų stalo dekoracijos Indrės Reimorienės Velykų stalo dekoracijos Indrės Reimorienės Velykų stalo dekoracijos Indrės Reimorienės Velykų stalo dekoracijos Indrės Reimorienės Velykų stalo dekoracijos Indrės Reimorienės Velykų stalo dekoracijos Indrės Reimorienės Velykų stalo dekoracijos Indrės Reimorienės Velykų stalo dekoracijos Indrės Reimorienės Velykų stalo dekoracijos Indrės Reimorienės Velykų stalo dekoracijos Indrės Reimorienės Velykų stalo dekoracijos Indrės Reimorienės Velykų stalo dekoracijos Indrės Reimorienės Velykų stalo dekoracijos Indrės Reimorienės Velykų stalo dekoracijos Indrės Reimorienės Velykų stalo dekoracijos Indrės Reimorienės Velykų stalo dekoracijos Indrės Reimorienės Velykų stalo dekoracijos Indrės Reimorienės Velykų stalo dekoracijos Indrės Reimorienės Velykų stalo dekoracijos Indrės Reimorienės Velykų stalo dekoracijos Indrės Reimorienės Velykų stalo dekoracijos Indrės Reimorienės Velykų stalo dekoracijos Indrės Reimorienės Velykų stalo dekoracijos Indrės Reimorienės Velykų stalo dekoracijos Indrės Reimorienės Velykų stalo dekoracijos Indrės Reimorienės Velykų stalo dekoracijos Indrės Reimorienės Velykų stalo dekoracijos Indrės Reimorienės Velykų stalo dekoracijos Indrės Reimorienės Velykų stalo dekoracijos Indrės Reimorienės Velykų stalo dekoracijos Indrės Reimorienės Velykų stalo dekoracijos Indrės Reimorienės Velykų stalo dekoracijos Indrės Reimorienės Velykų stalo dekoracijos Indrės Reimorienės Velykų stalo dekoracijos Indrė Reimorienė

(55 nuotr.) FOTOGALERIJA. Indrės Reimorienės Velykų stalo dekoracijos

Kiekvieno stalo pagrindas – tekstilė

Pasak I. Reimorienės, staltiesė padiktuoja visą likusį stalo dekorą: staltiesės takelį, servetėles, indus ir stalo įrankius.

REKLAMA

„Prie baltos, krakmolytos, standžios staltiesės idealiai tiks ryškūs, spalvoti ir margi indai. O prie senos, glamžyto lino norisi molinių ar klasikinių indų ir įrankių. Vienspalvę staltiesę visada papuoš kontrastingas, margas, gėlėtas stalo takelis ar įdomios servetėlės.“

Indrė pataria neapsigauti žiūrint instragramines nuotraukas, nes realybėje ne viskas taip gražu ir paprasta, kaip atrodo paveikslėliuose. Pasak moters, ji ir pati ne kartą nusivylė tokiais pavyzdžiais.

REKLAMA

„Pavyzdžiui, aksominė staltiesė tikrai gražiai žiūrisi nuotraukose, tačiau ji yra visiškai nepraktiška, su ja reikia labai atsargiai elgtis. Ant aksomo padėjus karštą indą, lieka įspaudai tarsi nuo karšto lygintuvo. Tai brangus ir visiškai netvarus sprendimas, nes antrą kartą tokios staltiesės nepanaudosi. Todėl labai svarbu įvertinti, ar ji tikrai verta jūsų stalą puošti tik vieną kartą.“

Stalo karalius margutis

Pagrindinė velykinio stalo dekoracija yra margutis. Margučiai, kuriuos dekoratorė pataria dažyti natūraliais būdais, gali tapti tikra stalo puošmena, jei jiems bus parinkti tinkami indai.

REKLAMA

REKLAMA

„Viskas priklauso nuo bendros stalo stilistikos: jei staltiesė lininė, o indai moliniai, tai ir margučių lėkštė turėtų būti molinė arba pinta šiaudinė, jei norisi kažko modernesnio, margučius galima dėti ir ant įvairių padėklų, krištolinių lėkščių arba į nedidelę lėkštutę ir uždengti stikliniu gaubtu. Po stikliniais gaubtais ypač gražiai ir stilingai atrodo maži putpelių kiaušiniai. Lėkštes ar padėklus su margučiais galima dekoruoti samanomis, paukščių plunksnomis arba dekoratyviniais paukščių lizdeliais.“

REKLAMA

Dekoratorė pataria kiaušinius marginti natūraliais būdais, pavyzdžiui, svogūnų lukštais arba virti raudonų kopūstų nuovire, raudonajame vyne.

„Man patys gražiausi natūraliai dekoruoti margučiai. Ištraukti iš svogūnų lukštų apvalkalo ar raudono kopūsto, vyno nuoviro, kiaušiniai visada nustebina – niekada nežinai, kokį rezultatą gausi, todėl kiekvienas margutis atrodo lyg stebuklas. Man asmeniškai visas grožis slypi netikėtume“, – sako I. Reimorienė.

REKLAMA

Stalo servetėlės

Interjero dekoratorė teigia, kad stalą galima puošti ir įvairiomis tekstilinėmis ar popierinėmis servetėlėmis. Jos gali būti baltos, pastelinės, spalvotos ar margaspalvės – gėlėtos, su pieštais margučiais ar kitais velykiniais atributais.

Servetėles galima tiesiog dekoratyviai sulankstyti, ant jų užmauti joms skirtus žiedus, perrišti dailia šilko ar aksomo juostele.

Stalą visada puošia gėlės

Dekoratorė sako, kad viena svarbiausių šventinio stalo puošmenų – šviežios pavasarinės gėlės.

REKLAMA

REKLAMA

Pasak jos, nereikia bijoti eksperimentuoti ir į vieną vazą merkti skirtingų rūšių gėlių.

„Velykų stalui tinka tiek paprasčiausios išsprogusios alksnio šakelės, tiek žydinčios vyšnių šakos. Tik norint, kad šios pražystų iki Velykų, reikia iš anksto jų pasimerkti. Įdomiai atrodys ir bet kokios kitos gėlės, derinamos su alksnio šakelėmis ar beržo žirginėliais. Ypač pavasariškai stalą puošia mažose vazose pamerktos žibutės.“

Pačiai dekoratorei gražiausiai ant šventinio velykinio stalo atrodo eleborai – gėlės, vadinamos pavasario šaukliais!

REKLAMA

Pasak Reimorienės, labai svarbu apgalvoti, kokio dydžio vazos, gėlės ir žvakės bus naudojamos šventiniam stalui. Pagrindinė taisyklė tokia, kad visos stalo puošmenos neturėtų trukdyti bendrauti.

Dar vienas svarbus akcentas – žvakės. Dėl praktinių sumetimų dekoratorė rekomenduoja naudoti tik bekvapes žvakes, jų skleidžiamas aromatas neturi užgožti maisto kvapo.

„Viskas tinka, kas dera ir jums patiems yra gražu. Svarbiausia turėti idėją, koncepciją ir kad viskas tarpusavyje derėtų. Dar viena taisyklė, kurios verta laikytis serviruojant stalą, – derinti ne daugiau kaip tris spalvas.“

REKLAMA

Prabangos ir puošnumo stalui suteikia sidabro ir aukso spalvos

Pasak I. Reimorienės, galima drąsiai derinti aukso ir sidabro spalvas. Ypač stalą puošia geri sidabriniai ar net paauksuoti stalo įrankiai, derinami prie indų.

„Dabar juvelyrikoje drąsiai derinami skirtingų metalų deriniai – auksas su sidabru arba platina. Todėl ir serviruojant stalą galima pažaisti šių metalų atspalviais, pavyzdžiui, prie sidabrinių žvakidžių rinktis auksinius servetėlių žiedus ir atvirkščiai. Tačiau jei nepasitikite savo jėgomis ir bijote suklysti, laikykitės vientisumo taisyklės ir prie sidabrinės žvakidės rinkitės sidabrinius įrankius, o prie auksinės – aukso spalvos įrankius.“

Indrė Reimorienė įsitikinusi, kad tiek per Velykas, tiek per kitas šventes svarbiausia yra ne tai, kas ant stalo, o kas ir kokios nuotaikos prie to stalo susirinko, todėl linki prisiminti išėjusius ir branginti šalia esančius žmones.