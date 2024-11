„Muzika suartina“ projektas: Kauno orkestro svajonės apie naujas erdves ir instrumentus

REKLAMA

Kauno 1-osios muzikos mokyklos orkestro meno vadovas ir dirigentas Artūras Vrublevskis pasakoja, kad iniciatyvoje „Muzika suartina“ dalyvauja būtent šios mokyklos pučiamųjų instrumentų orkestras, kuriame šiuo metu groja apie 50 mokinių.

„Žinodamas mūsų poreikius, idėją dalyvauti projekte pasiūlė mokyklos direktorius Mindaugas Labanauskas. Dėl didelio mokinių skaičiaus pagrindinius koncertus rengiame didžiosiose Kauno miesto salėse: Kauno valstybinėje filharmonijoje ir Kauno kultūros centre. Siekdami atskleisti visą orkestro grožį, nusprendėme paruošti vaizdo įrašą iš koncertų, skirtų tėveliams“, – apie prisistatymo vaizdo įrašą konkurse kalba pašnekovas.

Netinkamos sąlygos orkestro repeticijoms

Jei mokykla laimėtų projektą, svajonė būtų atnaujinti orkestro klasę. Kadangi orkestras yra didelis, grojant visiems kartu susidaro stiprus garsas, todėl tampa sudėtinga kokybiškai atlikti muziką ir išgirsti orkestro balansą – instrumentai dažnai užgožia vieni kitus.

„Norėdami sumažinti garsą, profesionaliai įrengtume akustines paneles, kurių kaina siekia apie 5000 eurų. Taip pat, siekiant užtikrinti orkestro tobulėjimą ir augimą, būtini specifiniai, tačiau brangūs muzikos instrumentai: timpanai, varpai, ksilofonas ir saksofonas baritonas. Šių instrumentų vieneto kaina gali siekti net 4000 eurų, todėl mokyklai tokios išlaidos yra didelė finansinė našta. Konkurso laimėjimas suteiktų galimybę ne tik tobulėti, bet ir dovanotų Kauno miestui bei visai Lietuvai daugybę gražių pučiamųjų instrumentų muzikos koncertų“, – planais dalijasi Artūras Vrublevskis.

Mokyklos orkestro meno vadovas pasakoja, kad per beveik ketverius vadovavimo metus orkestras pasiekė reikšmingų laimėjimų. 2022 metais Lietuvos orkestrų čempionate B kategorijoje pelnė II vietą, 2023 metais toje pačioje kategorijoje laimėjo „Grand Prix“, o 2024 metais C kategorijoje užėmė II vietą. Taip pat 2023 metais Vokietijoje vykusiame konkurse „Winter Stars of Dresden“ orkestras laimėjo pagrindinį prizą – „Grand Prix“. Be konkursų, orkestras aktyviai koncertuoja visoje Lietuvoje ir dalyvauja dainų šventėse, džiugindamas klausytojus savo pasirodymais.

„Į dalyvavimą projekte mielai įsitraukė ne tik mokiniai, bet ir jų tėveliai. Dalinomės informacija „Facebook“ paskyrose, o viena mama net kūrė specialius vaizdo įrašus, raginančius balsuoti. Net jei konkurso nelaimėtume, savo pasirodymą mielai padovanotume X Faktoriaus publikai,“ – pasakoja Artūras Vrublevskis. Jis pozityviai užbaigia: „Muzika išgelbės pasaulį.“