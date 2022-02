Moteris „ištekėjo už savęs“ užuot rinkusis vyrą: nepažįstamasis jai pasiūlė 450 tūkst. eurų, kad pasirinktų jį

Brazilijos modelis, kuris „ištekėjo už savęs“ sako pavargusi nuo vyrų. Tačiau visai neseniai ji atskleidė, kad arabų šeichas pasiūlė jai 450 tūkstančių eurų, kad pasirinktų jį, rašo dailystar.co.uk.

Cris Galera manė, kad ji turi palaikyti romantiškus santykius, kad būtų laiminga ir išvengtų vienatvės. Tačiau praleidusi kurį laiką kaip vienumoje, ji suprato, kad jai nereikia vyro, kad galėtų atsistoti ant kojų.

33 metų moteris atskleidė: „Pasiekiau tašką, kai subrendau, supratau, kad esu stipri ir ryžtinga moteris. Visada bijojau likti viena, bet supratau, kad turiu išmokti jaustis gerai. Pagaliau tai atsitiko, todėl nusprendžiau atšvęsti“.

Cris persirengė kaip nuotaka ir pozavo prie Brazilijos San Paulo katalikų bažnyčios.

Modelis sakė: „Norėjau išryškinti geriausius savo bruožus – krūtis, dėl to dėvėjau suknelę su žiauriai gilia iškirpte.“

Tačiau nuo pat didžiosios dienos ji atskleidė, kad gavo žinutes iš vyro, prašydama išsiskirti su savimi ir ištekėti už jo. Cris paaiškino: „Jis rašė, kad po skyrybų pasiūlys 450tūkst. eurų, kad už jo ištekėčiau“. Modelis pasakojo, kad pasiūlymą pateikė arabų šeichas – didelė garbė, dažnai teikiama karališkosios šeimos nariui Artimuosiuose Rytuose.

Cris pridūrė: „Aš tuo netikėjau. Kartą jau apie tai kalbėjome, bet, tiesą sakant, aš neparduodama.“ Brazilė taip pat išreiškė įsitikinimą, kad pasiūlymas buvo seksistinis – ir ją labiau nustebino pasiūlymas, o ne daugybė neapykantos komentarų, kurių sulaukė socialiniuose tinkluose.

Ji komentavo: „Buvau nustebinta žmonių neapykanta, bet neįsivaizdavau, kad mane nustebins toks seksistinis pasiūlymas“. Be pasiūlymo, modelis sulaukė daugybės pajuokos žinučių po to, kai paskelbė apie savo santuoką su savimi, tačiau sakė, kad jų per daug nesureikšmina.