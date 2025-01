Monika Kvietkutė nustebino gerbėjus drastiškais pokyčiais: pamatykite patys

Savo „Instagram“ paskyroje Monika pasidalino nuotrauka su nauja šukuosena, kuri akimirksniu sulaukė gausybės gerbėjų reakcijų.

Monika Kvietkutė nustebino gerbėjus drastiškais pokyčiais

„Hello, kaip vertinate plaukų pokyčius?

New year New me kaip sakant. Tegul viskas kas bloga – nukirpta, pasilieka šiukšlių dėžėj, kaip ir mano nukirpti plaukai. Ir tegul šie metai būna kitokie, geresni ir DAR geresni“, – rašė M. Kvietkutė.

Gerbėjai ir sekėjai iškart užplūdo įrašą komentarais. Vieni gyrė jos drąsą, kiti žavėjosi nauja išvaizda ir pažymėjo, kad trumpi plaukai Monikai tinka ne mažiau nei ilgi.