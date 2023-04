Mirė žinomas muzikantas: šeima turi tik vieną prašymą

Sekdamas savo legendinio tėvo pėdomis, žinomas dainininkas ir gitaristas mirė po ilgos kovos su vėžiu, trečiadienį pranešė jo šeima.

Feisbuko puslapyje jie rašė:

„Otiso Reddingo III šeima patvirtina, kad praėjusį vakarą ligoninėje jis pralaimėjo kovą su vėžiu. Otisui buvo 59 metai. Prašome šiuo metu melstis už mūsų šeimą ir gerbti mūsų privatumą, kai mes išgyvename šią didžiulę netektį.“

Otiso gyvenimas – ne rožėmis klotas. Vos trejų metų sulaukęs Reddingas patyrė didelę netektį, kai 1967 m. gruodžio 10 d. lėktuvo katastrofoje tragiškai žuvo jo tėvas Otisas Reddingas kartu su kitais grupės nariais.

Nepaisant šio tragiško įvykio, Reddingas ir toliau aistringai domėjosi muzika, o devintajame dešimtmetyje kartu su broliu Dexter įkūrė funk grupę „The Reddings“, kuri išleido šešis hitais tapusius albumus.

Tačiau Reddingo gebėjimai visiškai atsiskleidė tik vėlesniais jo karjeros metais.

Muzikinė Reddingo karjera netikėtai pasisuko, kai Eddie Floydas pakvietė jį groti gitara savo gastrolėse Europoje. Floydas suteikė Reddingui pasitikėjimo savimi, kurio jam reikėjo, kad galėtų atlikti gerai žinomas tėvo dainas, tokias kaip (Sittin' On) The Dock of the Bay, nors iš pradžių jis ir jaudinosi dainuodamas.

Be individualių pasirodymų, Reddingo muzikinis talentas ir atsidavimas buvo akivaizdūs. Jis glaudžiai koordinavo muzikinio ugdymo vasaros stovyklas su savo šeimos fondu ir vadovavo savo bendruomenės „Meals on Wheels“ skyriaus valdybai.