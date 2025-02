24-erių metų mergina, kuri karjerą pradėjo dar vaikystėje ir pelnė pripažinimą už vaidmenis keliuose Pietų Korėjos filmuose, įskaitant 2010 m. kriminalinį filmą „Žmogus iš niekur“ („The man from nowhere“), sekmadienį buvo rasta negyva savo namuose Seule.

Manoma, kad ji mirė savižudybės būdu. Nacionalinė policijos agentūra pareiškė, kad neįtaria nusikalstamų veiksmų ir kad Kim nepaliko jokio raštelio, rašo time.com.

Kadaise buvusi viena ryškiausių Pietų Korėjos kino ir televizijos žvaigždžių, Kim sunkiai rado darbą po 2022 m. įvykusio vairavimo išgėrus incidento, už kurį jai vėliau teisme buvo skirta bauda.

Pietų Korėjoje internetiniai komentarai garsėja griežta kritika įžymybių, ypač moterų, atžvilgiu, todėl Kim nuolat susidurdavo su neigiamais naujienų organizacijų pranešimais, kurie atspindėjo visuomenės nuotaikas.

Laikraščiuose ir interneto svetainėse ji buvo kritikuojama kaskart, kai buvo pastebėta vakarėliuose su draugais arba kai skundėsi darbo trūkumu ir neigiamais komentarais socialinėje žiniasklaidoje. Ji net buvo smerkiama už tai, kad praėjusiais metais filmuodamasi nepriklausomame filme šypsojosi.

Po Kim mirties keli didžiausi šalies laikraščiai antradienį išspausdino redakcinius straipsnius ir nuomonių tekstus, smerkiančius toksiškus interneto komentarus apie aktorę. Kai kurie jų rėmėsi 2019 m. K-pop dainininkių Seol-li ir Goo Hara savižudybėmis bei 2023 m. „Parazito“ aktoriaus Lee Sun-kyun mirtimi, ragindami keisti „griežtą, nulinės tolerancijos“ kultūrą įžymybių atžvilgiu.

Laikraštis Hankook Ilbo teigė, kad šalies žiniasklaida yra šios problemos dalis ir apgailestavo, jog kai kurios naujienų organizacijos net po Kim mirties ir toliau siekė pritraukti skaitytojų dėmesį provokuojančiomis antraštėmis, pabrėždamos jos praeities kovas.

Antradienį demokratinę žiniasklaidą prižiūrinti Piliečių koalicija už demokratinę žiniasklaidą kritikavo naujienų organizacijas už tai, kad jos kaltina socialinę žiniasklaidą, tačiau neatsižvelgia į savo pačių „sensacingus ir provokuojančius reportažus“.

2000 m. gimusi Kim aktorės karjerą pradėjo būdama devynerių – 2009 m. pasirodė filme „Visiškai naujas gyvenimas“ („A brand new life“), kuriame buvo vaizduojama mergaitės kova dėl prisitaikymo prie naujo gyvenimo po to, kai tėvas ją paliko našlaičių prieglaudoje. Ji išgarsėjo filme „Žmogus iš niekur“ (The man from nowhere), kuris tais metais tapo vienu didžiausių Pietų Korėjos kino hitų ir pelnė jai šalies aktorių apdovanojimą.

Prieš 2022 m. incidentą, kai buvo sugauta vairuojanti išgėrusi, ji vaidino įvairiuose filmuose ir televizijos laidose.