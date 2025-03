Pastaraisiais mėnesiais Hauseris kovojo su lėtine obstrukcine plaučių liga (LOPL) ir paskutinėmis dienomis vartojo deguonį. Nepaisant ilgos kovos su liga, aktorius iki paskutinių dienų išliko kūrybingas ir aktyvus, rašo hollywoodreporter.com.

Wingso Hauserio aktorystės kelias prasidėjo dar septintajame dešimtmetyje. Pirmieji didesni vaidmenys atėjo su populiariais televizijos serialais ir filmais. Vienas ryškiausių jo pasirodymų buvo filme „Moralės policija“ (Vice Squad, 1982), kuriame jis įkūnijo psichopatišką sutenerį Ramrodą. Šis vaidmuo atnešė jam pripažinimą kaip charakteriniam aktoriui, gebančiam įtaigiai perteikti intensyvius, niūrius personažus.

Dar viena svarbi jo karjeros viršūnė buvo „Kieti vyrukai nešoka“ (Tough Guys Don't Dance, 1987) – filmas, sukurtas pagal Normano Mailerio romaną. Už šį vaidmenį Hauseris buvo nominuotas „Spirit“ apdovanojimui.

Tarp kitų svarbiausių jo vaidmenų – pasirodymai tokiuose filmuose kaip „Padanga“ (Rubber, 2010), „Jo Jo šokėja, tavo gyvenimas kviečia“ (Jo Jo Dancer, Your Life Is Calling, 1986) ir „Kareivio istorija“ (A Soldier's Story, 1984).

Mirė serialo „Daktaras Hausas“ žvaigždė

Televizijoje Hauseris taip pat buvo gerai žinomas. Jis atliko ryškų vaidmenį muilo operoje „Jauni ir neramūs“ (The Young and the Restless), kurioje pirmą kartą pasirodė 1977 m. Vėliau jį buvo galima išvysti populiariame medicinos seriale „Daktaras Hausas“ (House, M.D., 2004–2012), taip pat tokiuose serialuose kaip „Beverli Hilsas, 90210“, „China Beach“ ir „Roseanne“.

Wingsas Hauseris buvo ne tik aktorius, bet ir režisierius bei scenaristas. Jis prisidėjo prie filmo „Nepaprastas narsumas“ (Uncommon Valor, 1983) istorijos kūrimo, taip pat režisavo kelis nepriklausomus filmus, tarp jų – „Menas mirti“ (The Art of Dying, 1991) ir „Šalta ugnis“ (Coldfire, 1990).

Be savo profesionalių pasiekimų, Hauseris buvo atsidavęs šeimos žmogus. Jį išgyveno žmona Cali, su kuria buvo susituokęs nuo 2002 m., dukra Bright, sūnus – aktorius Cole'as Hauseris, žinomas iš serialo „Yellowstone“, ir keli anūkai.

Hauserio talentas, energija ir charizma pavertė jį nepamirštama kino ir televizijos industrijos figūra. Jo palikimas gyvuos per jo darbus, kurie ir toliau džiugins žiūrovus visame pasaulyje.