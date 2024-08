Atsuko Tanaka buvo gydoma dėl užsitęsusios ligos, tačiau japonų aktorės šeima atsisakė atskleisti detales.

A. Tanakos sūnus apie jos mirtį pranešė per socialinius tinklus, dėkodamas rėmėjams ir pramonės atstovams už rūpestį.

Jis apibūdino savo motiną kaip rimtą ir grakščią asmenybę su žaismingumo prieskoniu, apmąstydamas jos karjerą ir charakterį.

Atsuko Tanaka savo įgarsintojos karjerą pradėjo 1985 m. Netrukus ši japonų balso atlikėja tapo pagrindine Japonijos anime industrijos įgarsintoja.

Ji geriausiai žinoma dėl to, kad įgarsino Motoko Kusanagi filme „Ghost in the Shell“ – šis vaidmuo pelnė jai platų pripažinimą. Japonų atlikėja taip pat įkūnijo tokius žymius personažus kaip Lisa Lisa filme „JoJo's Bizarre Adventure“, Konan filme „Naruto“ ir Hanami filme „Jujutsu Kaisen“.

Jos balsas taip pat skambėjo vaizdo žaidimų serijoje „Bayonetta“.