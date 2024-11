Mirė „McDonald’s“ mėsainį suvalgęs vyras: paaiškėjo, kas įvyko

Remiantis Ligų kontrolės ir prevencijos centro (Centers for Disease Control and Prevention – CDC) įspėjimu dėl maisto saugos, kol kas hospitalizuota dešimt asmenų, per protrūkį užsikrėtė 49 žmonės. Visi užsikrėtusieji nurodė, kad prieš susirgdami valgė būtent „Quarter Pounder“ mėsainį restoranų tinkle, praneša federalinė sveikatos agentūra.

Siekdamas nustatyti kenksmingą sudedamąją dalį, „McDonald's“ pranešė CDC, kad keliose valstijose nustojo naudoti šviežius smulkintus svogūnus ir ketvirčio svaro jautienos paplotėlius, kurie beveik išimtinai naudojami „Quarter Pounders“, skelbia portalas „New York Post“.

Pasireiškė sunkūs simptomai

Agentūra ragina asmenis, kuriems pasireiškia tokie simptomai, kaip viduriavimas ir aukštesnė nei 38,9 laipsnių temperatūra, stiprus vėmimas, dehidratacija ir galvos svaigimas, kreiptis į sveikatos priežiūros specialistus.

Daugumai užsikrėtusiųjų šia bakterija pasireiškia sunkūs simptomai, kurie prasideda per 3–4 dienas po vartojimo, o dauguma pasveiksta po 5–7 dienų net ir negydant.

Tačiau kitiems gali išsivystyti sunki inkstų būklė, vadinama hemoliziniu ureminiu sindromu (HUS), todėl juos greičiausiai reikėtų hospitalizuoti.

2023 m. duomenimis, JAV veikė apie 13 450 „McDonald's“ restoranų, kurie buvo įsikūrę visose 50 valstijų ir visose valstijų sostinėse, išskyrus vieną – Montpiljerį (Montpelier, Vt.).