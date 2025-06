Mirė legendinis soulo ir fanko muzikantas

„Su giliu liūdesiu pranešame apie mūsų mylimo tėčio, Sly Stone’o, mirtį“, – rašoma šeimos pranešime. „Po ilgos kovos su lėtine obstrukcine plaučių liga ir kitomis sveikatos problemomis jis ramiai užgeso, apsuptas trijų vaikų, artimiausių draugų ir šeimos narių.“

Sly Stone, kurio tikrasis vardas buvo Sylvesteris Stewartas, gimė 1943 m. Dentone, Teksase, o netrukus su šeima persikėlė į Kaliforniją. Muzika jį lydėjo nuo pat mažens – jis pradėjo dainuoti bažnyčios chore būdamas vos ketverių. Pravardę „Sly“ gavo dar mokykloje, kai klasiokas neteisingai užrašė jo vardą. Vėliau jis oficialiai pasirinko sceninį vardą Sly Stone, o jo broliai Freddie ir Rose, taip pat prisijungę prie grupės, pasekė jo pavyzdžiu.

Muzikos pasaulį sukrėtė netektis

1966 m. Sly kartu su broliu Freddie įkūrė „Sly and the Family Stone“. Grupė išsiskyrė tuo metu revoliucine koncepcija – joje grojo tiek juodaodžiai, tiek baltaodžiai, vyrai ir moterys, o moterys ne tik dainavo, bet ir grojo instrumentais. Tai buvo sąmoningas sprendimas – Sly tikėjo įvairove ir lygybe ne tik gyvenime, bet ir muzikoje, rašo people.com.

Pirmasis grupės hitas „Dance to the Music“ pasirodė 1967-aisiais ir greitai pelnė tarptautinį pripažinimą. Tokie kūriniai kaip „Everyday People“, „Hot Fun in the Summertime“ ir „Thank You (Falettinme Be Mice Elf Agin)“ tapo neatsiejama to meto muzikos kultūros dalimi. Grupė grojo ir Vudstoko festivalyje 1969-aisiais, kur, pasak liudininkų, Sly pavyko įaudrinti milžinišką minią net per liūtį.

Tačiau šlovei kylant į viršų, Sly vis dažniau susidurdavo su priklausomybėmis ir elgesio problemomis. Septintojo ir aštuntojo dešimtmečių sandūroje jis dažnai praleisdavo koncertus, o tai neigiamai paveikė grupės veiklą. Galiausiai „Sly and the Family Stone“ iširo 1980-aisiais.

Sly asmeninis gyvenimas taip pat buvo audringas. 1974 m. jis vedė Kathy Silvą per vieną iš grupės koncertų Madison Square Garden arenoje. Jie susilaukė sūnaus Sylvesterio jaunesniojo. Tačiau jų santuoka greitai žlugo dėl smurto ir priklausomybių.

Nepaisant asmeninių sunkumų, Sly paliko gilų pėdsaką muzikos istorijoje. Jo kūriniai įkvėpė tokias žvaigždes kaip Prince, George Clinton, Stevie Wonder, Outkast ir daugelį kitų. 2023 m. jis išleido memuarus „Thank You (Falettinme Be Mice Elf Agin)“, o dar prieš mirtį spėjo baigti rašyti savo gyvenimo istorijos scenarijų.

„Sly buvo novatoriška figūra, pakeitusi pop, funk ir roko muzikos veidą“, – rašoma šeimos pranešime. „Nors jo netektis skaudi, jo muzika ir dvasia gyvens amžinai.“