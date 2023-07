Mirė legendinio kūrinio „Edelweiss“ atlikėjas Vince'as Hillas

Apie vyro mirtį pranešta Vince'o „Twitter“ paskyroje:

„Deja, turime pasidalyti žinia, kurios nė vienas iš mūsų nenorime girdėti. Labai apgailestaujame, bet Vince'as mus paliko.

Jis ramiai mirė namuose. Vince'as sukūrė muzikinį palikimą... jo melodijos amžinai liks mūsų širdyse.

Už tave, V... tu, prakeikta legenda.“

Sadly we have to share news none of us want to hear

We're very sorry to have to tell you Vince has left us

He passed peacefully at home

Vince created a musical legacy...

His tunes will remain forever in our hearts

Here's to you V... you bloody legend xxx

#VinceHill #Legend pic.twitter.com/f4kHr93taB