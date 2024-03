Jo žmona Amy, su kuria jis susituokė 2016 m., pirmadienį savo socialiniuose tinkluose patvirtino šią skaudžią žinią.

„Su didžiuliu liūdesiu dalijamės širdį draskančia žinia apie Eriko Carmeno mirtį, – rašė laidos vedėja. – Mūsų mielas, mylintis ir talentingas Erikas savaitgalį mirė miegodamas.

Jis labai džiaugėsi žinodamas, kad jo muzika per dešimtmečius palietė tiek daug žmonių ir bus jo ilgalaikis palikimas.

Amy paprašė gerbėjų gerbti jos prašymą dėl privatumo, nes ji ir jo artimieji gedi dėl "didžiulės netekties“.

Savo pareiškimą ji užbaigė paminėdama 1977 m. jo kūrinį „Love Is All That Matters“, pasirašydama jo žodžiais: „Meilė yra viskas, kas svarbu... ištikima ir amžina“.

Šiuo metu tiksli Erico mirties priežastis nežinoma, skelbia mirror.co.uk.

Sėkmę atrado jau seniai

Jis sparčiai išgarsėjo išleidęs savo hitą „Go All the Way“ su 1970 m. susikūrusia poproko grupe „Raspberries“.

Iš Klivlendo (Ohajo valstija) kilusi grupė sulaukė sėkmės septintojo dešimtmečio pradžioje ir įkvėpimo sėmėsi iš tokių grupių kaip „The Beatles“, „The Who“, „The Hollies“ ir „Small Faces“.

Po penkerių metų veiklos grupė nuėjo skirtingais profesiniais keliais.

Žinomiausios jų dainos: „Let's Pretend“, „I Wanna Be with You“, „Tonight ir Overnight Sensation (Hit Record)“.

Nors turėjo pianino išsilavinimą, rokeris paauglystėje pats išmoko groti gitara, vadovaudamasis „Beatles“ akordų knyga.