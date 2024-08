Shaunas Martinas buvo geriausiai žinomas kaip penkis kartus „Grammy“ apdovanojimus pelniusios amerikiečių džiazo grupės narys.

Jis mirė vakar, teigiama „Snarky Puppy“ pranešime. Mirties priežastis nenurodyta.

„Netekome muzikos legendos ir, dar svarbiau, gražaus, šviesaus žmogaus.

Shaunas Martinas per savo gyvenimą palietė daugybę žmonių ir dėl nuostabaus muzikos nemirtingumo tai darys toliau.

Galima tiek daug pasakyti, bet žodžiai negali būti teisingi. Ilsėkis ramybėje“, – socialiniuose tinkluose „Instagram“ ir X rašė jie.

Yesterday, we lost a music legend and, more importantly, a beautiful, luminous human being. Shaun Martin touched so many people during his life and through the beautiful immortality of music, will continue to do so. There’s so much that can be said but words can’t do justice. RIP pic.twitter.com/MsRjpJ0fmV

